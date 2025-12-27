Avance
Entrevista exclusiva este domingo con Rodríguez Ibarra tras la debacle electoral del PSOE en Extremadura
El expresidente de la Junta de Extremadura propone a su partido permitir la investidura de Guardiola para asegurar el cumplimiento de la lista más votada en el futuro
La Crónica de Badajoz y el Periódico Extremadura publican este domingo, 28 de diciembre, una entrevista en exclusiva al expresidente de la Junta y exlíder del PSOE extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Tras el batacazo electoral del PSOE en Extremadura, Ibarra propone que su partido permita la investidura condicionada de Guardiola: "Si nosotros aceptamos que gobierne la lista más votada, obligaremos al PP a que firme ese principio para las siguientes elecciones municipales, en las que podemos perder muchos ayuntamientos y las dos diputaciones", sostiene el exdirigente extremeño.
A la gestora que ha tomado las riendas del PSOE extremeño le aconseja que evite las primarias, que opte por un solo candidato, "porque si no habrá división del partido".
Y a sus compañeros que le recuerdan que el PP no permitió que el PSOE gobernara cuando ganó en mayo del 23, les contesta que él no está a favor de la política vengativa.
