Extremadura convoca las pruebas libres para obtener el título de ESO para adultos

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional convoca la celebración de pruebas libres de cara a la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de 18 años en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso académico 2025/2026.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes, 26 de diciembre, la resolución de 18 de diciembre de 2025, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional y de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convocan estas pruebas.

Podrán inscribirse para la realización de estas pruebas aquellas personas que tengan cumplidos 18 años al término de los periodos de inscripción establecidos en esta resolución.

Las pruebas se celebrarán en dos convocatorias, la primera de ellas será el 3 de marzo de 2026 y la segunda, el 9 de junio.

Inscripción

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su solicitud de inscripción conforme al modelo oficial incluido como anexo II de la presente resolución, presentando una única instancia en la que indicará los ámbitos de los que desea examinarse, y para los que solicita convalidación o reconocimiento. Las solicitudes se podrán presentar vía telemática o de manera presencial, presentando su solicitud de inscripción en una oficina de correos.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 8 al 22 de enero para la primera convocatoria y del 7 al 21 de abril de 2026 para la segunda convocatoria.

Los contenidos de las pruebas tendrán como referente las competencias específicas, los criterios de evaluación y los contenidos enunciados en forma de saberes básicos incluidos en el anexo II del Decreto 82/2024, de 23 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria para personas adultas en Extremadura.

Las pruebas se articularán en torno a los tres ámbitos de conocimiento: ámbito de comunicación, en la que se integrarán las enseñanzas referidas a las materias de Lengua castellana y literatura y lengua extranjera; ámbito social, en el que se integrarán las enseñanzas relacionadas con las materias de Geografía e Historia y Educación en Valores Cívicos y Éticos; y ámbito científico-tecnológico, en el que se integrarán las enseñanzas relacionadas con las materias de Física y Química, Biología y Geología, Matemáticas y Tecnología y Digitalización.

Estas pruebas consistirán en tres ejercicios, uno por ámbito, que se realizarán el mismo día, siendo la duración máxima de cada uno de ellos de dos horas. Las pruebas se desarrollarán en sesión de mañana, comenzando a las ocho horas y finalizando a las 15.00 horas, según ha informado la Junta en nota de prensa.