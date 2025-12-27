Temporal
La niebla condiciona la circulación en varios tramos de las carreteras extremeñas
La Dirección General de Tráfico informa de cortes en al menos tres tramos de las vías de la región debido a la densa niebla, que dificulta la circulación este sábado
Los bancos de niebla condicionan la circulación este sábado, con corte a las 10,00 horas, en al menos tres tramos de las carreteras de Extremadura.
Concretamente, en la provincia de Badajoz se ve afectada la A-5 entre los kilómetros 407 y 374, esto es, entre Badajoz y Talavera la Real, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) y recoge Europa Press.
Del mismo modo, en la provincia de Cáceres la niebla afecta a otro tramo de la A-5 comprendido entre los kilómetros 205 y 194, es decir, entre los municipios de Romangordo y Almaraz.
Esta meteorología adversa también deja visibilidad reducida entre los kilómetros 515 y 535 de la A-66, entre los municipios de Cañaveral y Casar de Cáceres.
