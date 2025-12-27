‘Los Primos’, de Extremadura al mundo sin olvidar sus raíces

Pepe Cortés y José Manuel Arnao ya sentían inquietudes desde pequeños por el panorama musical que les rodeaba: ¿Cuáles son los temas del momento? ¿A qué festivales va la gente? Lo que comenzó como un mero entretenimiento familiar en casa de su abuela empezó a pulirse con la adquisición de su primera mesa de mezclas. Poco tiempo después se lanzaron a ambientar las fiestas de sus amigos, y varias discotecas locales dieron el paso a contratarlos como DJs. Fue entonces cuando ambos empezaron a concienciarse sobre el asentamiento de una marca personal y así nació ‘Piternao & DonPeipe’, el nombre con el que estos disc jockeys inician su rumbo profesional.

Tradición familiar

«Nosotros siempre hemos sido muy soñadores y en ese momento pensamos, ¿por qué no intentarlo?», señala Pepe, uno de los dos miembros del equipo. Sitúan su arranque en 2016, pero si tuvieran que escoger el momento exacto que les cambió la vida en este ámbito, ambos lo tienen claro: verano de 2018. Aquel año, el Arenal Sound, festival de renombre internacional, lanzó junto a la marca Ron Negrita un concurso para visibilizar a artistas emergentes en el ámbito de las mezclas de sonidos. Los pacenses no ganaron, pero su actuación cautivó a una productora de Girona que les invitó a formarse durante un año en sus instalaciones bajo una beca de producción musical. Aquella oportunidad les permitió adquirir nociones más serias sobre la industria y establecer contactos dentro del panorama.

El despegue

A partir de entonces comenzaron a ver este oficio «más allá del hobby», según declara Arnao, y empezaron a forjar su carrera artística actuando en festivales y salas de prestigio, tales como el Medusa Festival (Valencia) o el Teatro Barceló (Madrid). Del mismo modo, iniciaron sus viajes internacionales con un tour en China en 2019, y firmaron contratos con sellos reputados como Spinnin’ Records y Revealed Recordings. Un momento profesional que recuerdan con gran cariño es su colaboración con Varry Brava en el remix de ‘Tierra para bailar’, una canción del grupo español al que los primos le dieron un aire fresco e innovador.

Su estilo musical varía notablemente en función de las salas en la que actúen, pero hay un punto que siempre prevalece: su toque electrónico. Los disc jockeys afirman que es importante «definir una identidad» para asentarse en este panorama. A pesar de que admiten que los géneros que incluyen en las sesiones difieren en función de la localización en la que actúen, los jóvenes siempre mantienen su «esencia y exclusividad».

El origen de 'Los Primos'

El cambio más decisivo en su carrera llegó a comienzos de este año, cuando el grupo anunció su cambio de nombre a ‘Los Primos’. Una idea a la que le llevaban dando vueltas desde la época de la pandemia del Covid, cuando sus producciones se expandieron a un mercado más nacional y les identificaba mayoritariamente por su parentesco: «Al final, a todos con los que trabajamos les costaba familiarizarse con nuestro antiguo nombre, y siempre nos acaban llamando los primos».

Un cambio que, según Cortés, ha supuesto «un gran acierto» tanto a nivel de marca como de cercanía con el público: «Los primos han encantado. Hemos sentido que todo fluye mucho mejor, llegamos a un nuevo público mucho más rápido y al final también hasta creemos que pega», ratifica.

Este año han visitado Italia– Milán y Florencia–y Luxemburgo en el panorama internacional, y en España organizaron ‘Un verano con Los Primos’, su tour nacional, que pasó por numerosas ciudades costeras del país. Ahora se preparan para cerrar su año actuando en el festival nacional ‘Bahía Sound’ de San Fernando.

Extremadura: punto de partida y regreso

A pesar de ello, nunca han olvidado de dónde vienen. Extremadura fue su punto de partida y siempre será su punto de regreso: «Nos sentimos muy queridos cuando volvemos a casa. Al final sabemos que nada de esto hubiera sido posible sin el cariño de nuestra gente», declara José Manuel. Para ellos, volver a Badajoz es «sinónimo de agradecimiento», y así lo demuestran con actuaciones en el Carnaval pacense o Los Palomos. Del mismo modo, ambos se encargaron de poner ritmo a la celebración en Badajoz tras la victoria de España en la Eurocopa, hecho que destacan como «el más importante de su carrera profesional».