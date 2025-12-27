Cómo asegurar el relevo generacional sin perder el negocio: Extremadura ofrece formación desde enero

La Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) , con la cofinanciación de la Junta de Extremadura, ha puesto en marcha el Programa Releva Empresa Familiar, una iniciativa destinada a garantizar la continuidad de empresas y comercios viables de la región que se enfrentan al riesgo de cierre por la falta de relevo generacional. Además, se enmarca dentro del plan estratégico ‘Extremadura sigue’, orientado a reforzar el tejido productivo extremeño.

Cabe indicar que el programa se articula en torno a dos grandes líneas de actuación. La primera está centrada en la sensibilización y promoción del relevo generacional, a través de la organización de una serie de jornadas informativas que abordarán las claves para facilitar este proceso en el ámbito de la empresa familiar.

En concreto, estas sesiones se celebrarán en Don Benito, Mérida, Los Santos de Maimona, Badajoz, Cáceres y Navalmoral de la Mata. La primera jornada tendrá lugar el 15 de enero en Plasencia. En esta fase inicial también se desarrollarán campañas de divulgación en prensa, radio y redes sociales, con el objetivo de dar visibilidad a casos de éxito de relevo generacional en empresas familiares de Extremadura.

Formación intensiva

La segunda línea de trabajo contempla una formación intensiva de 40 horas, en la que se abordarán aspectos clave como la planificación del relevo, la fiscalidad, la resolución de conflictos y los principales retos a los que se enfrentan estas empresas. Asimismo, se elaborará un informe sobre la situación actual de la empresa familiar en la región, con el fin de detectar necesidades y contribuir a su continuidad.

Además, el programa prevé una convocatoria posterior de ayudas para apoyar la contratación de servicios especializados destinados a la elaboración de protocolos familiares y planes estratégicos de relevo, herramientas consideradas esenciales para asegurar el futuro de estas empresas. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web de la asociación.

Las empresas familiares constituyen un pilar fundamental de la economía regional, ya que representan el 90,6 % del tejido empresarial, generan el 73,8 % del empleo y aportan el 76,9 % del Valor Añadido Bruto de Extremadura. Desde la Junta de Extremadura subrayan que el relevo generacional es uno de los principales desafíos para asegurar la estabilidad y continuidad de estas compañías.