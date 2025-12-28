Carlos Carrasco: «Cocina extremeña renovada en un espacio histórico en plena Sierra de Gata»

Situado en una antigua fábrica restaurada, A Velha Fábrica une hotel y gastronomía en un entorno único. Con el sello familiar de Almazaras As Pontis, Carlos Carrasco reinterpreta la cocina extremeña con toques portugueses, técnica actual y un firme compromiso con el producto local.

¿Cómo surge el proyecto de A Velha Fábrica y qué representa hoy este espacio?

El hotel era una antigua fábrica de mantas, jabón y aceite que aún conserva su almazara original. Lo adquirimos en 2017 dentro del proyecto familiar de As Pontis, y en 2018 entré yo en la cocina para dar estabilidad al negocio. Con el tiempo ampliamos el concepto creando un pequeño restaurante gastronómico con menú degustación, algo que siempre había querido desarrollar y que no encajaba en el restaurante principal.

¿Cómo definiría la propuesta gastronómica del restaurante?

Nuestra cocina es extremeña con aires portugueses. Hemos evolucionado en técnicas y presentaciones, buscando que los platos mantengan el sabor tradicional pero con una puesta en escena distinta. En el restaurante Carlos Carrasco damos un paso más, con elaboraciones más técnicas y un estilo completamente diferente.

¿Cómo consiguen que un cliente que llega de paso quiera volver?

Tratándolo bien y asegurándonos de que come espectacularmente. Es cierto que hay viajeros que llegan una vez y no regresan por distancia, pero muchos repiten, y es ahí donde sentimos que el trabajo se está haciendo bien.

¿Qué plato diría que mejor representa la esencia del restaurante?

El cabrito es nuestro plato más emblemático. En pescado, el bacalao es la estrella, un guiño directo a la tradición portuguesa que tanto influye en nuestra cocina.

¿Qué aporta A Velha Fábrica a quien busca una experiencia diferente en Extremadura?

Aporta una gastronomía tradicional con un toque innovador, manteniendo productos y raíces, pero ofreciendo algo distinto. No queremos romper con lo clásico, sino reinterpretarlo.

Aceituna manzanilla extremeña en texturas. / Jorge Valiente

¿Cómo mantienen la esencia extremeña mientras introducen innovación?

Partimos siempre del producto local: cabrito, aceite propio, verduras de aquí… El AOVE está presente en todo, ya sea en su versión ecológica o aromatizada. Después aplicamos alguna técnica o trabajamos el emplatado para darle un toque más actual. El plato debe estar bueno, pero también entrar por los ojos.

¿Qué significa para usted cocinar en la Sierra de Gata?

Es cocinar en casa. El establecimiento es precioso, pero lo que realmente marca la diferencia es la cocina. Cuando entré en 2018 logramos una estabilidad que antes era difícil: aunque cambie el personal, la línea gastronómica se mantiene porque puedo controlarla de primera mano. Este año han inaugurado una bodega propia.

¿Qué aporta al proyecto?

Mucho valor. Contamos con más de 200 referencias y una colección histórica de Marqués de Riscal desde 1890. Es un espacio espectacular que complementa la experiencia del cliente y que nos permite ofrecer un maridaje más rico y cuidado.