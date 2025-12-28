Carlos Durán: «Pepe Jerez siempre será una apuesta segura»

Pocos locales pueden presumir de haber acompañado al Casco Antiguo de Badajoz en tantas etapas como Pepe Jerez. Desde su privilegiada ubicación en la Plaza de España, el restaurante ha sabido evolucionar sin perder su esencia: respeto al producto, calidez en el servicio y una atmósfera capaz de convertir cada visita en una tradición. Una apuesta segura en un entorno que cambia, pero que siempre vuelve a él.

Un local con historia. ¿Cuánto tiempo lleva abierto exactamente?

Lo gestiono desde 2015, año en el que cumplimos nuestro décimo aniversario bajo mi dirección. Pero el local como tal abrió alrededor de 1995, así que hablamos de un establecimiento con mucha historia en la plaza de España. Pepe Jerez ha sido siempre un referente del casco histórico.

¿Cómo han logrado mantenerse durante tantos años?

Porque es un sitio emblemático, en un edificio también emblemático, y eso ya aporta un valor enorme. Pero sobre todo, porque detrás hay ilusión, cariño y muchísimo trabajo. Esa constancia es lo que hace que Pepe Jerez siempre sea una apuesta segura.

¿El público continúa respondiendo con la misma fuerza?

Sí. Trabajar en esta ubicación es tremendamente satisfactorio. Cada cambio en la carta, cada mejora o detalle nuevo, luce muchísimo gracias al entorno. Es un escaparate natural y el cliente lo percibe de inmediato.

¿Cómo definiría la propuesta gastronómica del restaurante?

Se basa en la calidad del producto y en un trato respetuoso, sin artificios innecesarios. Intentamos ofrecer opciones reconocibles, bien ejecutadas y con un punto diferenciador que aporte diversión y personalidad al plato.

¿Cómo logran ese toque divertido o distintivo en sus tapas y elaboraciones?

Ha sido una evolución natural. Empezamos con una carta sencilla, y con el tiempo fuimos moldeándola según lo que el cliente pedía. Hoy tenemos una oferta que funciona igual de bien para jóvenes que para personas de 80 o 90 años que celebran allí sus aniversarios. Eso nos encanta.

Crujiente de huevo y jamón. / Santi García

¿En qué se inspiran para crear nuevas tapas?

En ideas propias, tendencias actuales y productos que encajan con nuestro estilo. Observar lo que se mueve y adaptarlo a nuestra identidad es clave.

¿Qué importancia tienen para usted las redes sociales?

Muchísima. Son un altavoz imprescindible para mostrar lo que hacemos y acercarnos al público. Permiten que la gente nos descubra incluso sin estar físicamente aquí y que nos tengan en mente para futuras visitas.

La afluencia general del casco histórico ha descendido en los últimos años. ¿Cómo lo han vivido ustedes?

Es una realidad que duele ver, especialmente por problemas como el narcotráfico o la falta de actuaciones firmes. Pero nosotros, a nivel empresarial, no lo hemos sufrido: hemos crecido cada año y jamás hemos notado un decaimiento en la terraza o en el local.

¿A qué cree que se debe?

A que damos mucha importancia al contexto: buena iluminación, música adecuada, un local agradable… No solo se nos elige por la comida, sino por el conjunto de la experiencia. Eso nos permite abarcar un público muy amplio.

Con una oferta hostelera cada vez mayor en la ciudad, ¿por qué cree que la gente sigue eligiendo Pepe Jerez?

Porque con el tiempo te conviertes en una referencia y en una apuesta segura. Y porque nunca hemos dejado de mejorar: ni la carta, ni el espacio, ni el servicio.

Esa evolución constante trae cada vez más público. ¿Qué objetivos tienen a largo plazo?

Seguir apostando por la plaza de España, mantener nuestro papel como referente del Casco Antiguo y preservar el gran equipo que tenemos: 18 personas cuya estabilidad y bienestar queremos seguir reforzando.

Para terminar, ¿qué diría que representa hoy Pepe Jerez para la ciudad?

Un lugar donde la tradición y la calidad conviven con un ambiente cálido y cercano. Un espacio para todos los públicos y, como siempre digo, un sitio donde el cliente sabe que va sobre seguro. Una apuesta segura.