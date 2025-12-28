Extremadura refuerza de nuevo su apuesta por los nómadas digitales con ayudas de hasta 15.000 euros

Hasta 15.000 euros podrán percibir los nómadas digitales que decidan establecerse en la región y mantener su actividad profesional a distancia durante tres años. Es la cuantía máxima de las ayudas de la Junta de Extremadura recogidas en el Programa I para la atracción y establecimiento de nómadas digitales, cuya dotación económica ha vuelto a ampliarse tras publicarse una modificación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

En concreto, las subvenciones alcanzan los 10.000 euros en una primera fase para mujeres, jóvenes menores de 30 años y personas empadronadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, mientras que para el resto de solicitantes la ayuda inicial es de 8.000 euros. Estas cantidades se incrementan en 5.000 y 4.000 euros, respectivamente, si la actividad profesional se prolonga durante un tercer año.

Para atender todos los expedientes pendientes de resolución, el Ejecutivo autonómico ha aprobado una nueva ampliación presupuestaria de 1,25 millones de euros, lo que eleva el importe total de la convocatoria hasta los 4,25 millones. En este sentido, cabe recordar que el presupuesto inicial era de dos millones de euros, ampliados en un millón adicional el pasado 4 de agosto.

Destinatarios

El programa está dirigido a profesionales que desarrollen su actividad laboral o profesional de forma remota, mediante el uso exclusivo de medios informáticos, telemáticos y de información, y que fijen su residencia en la comunidad autónoma. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los nómadas digitales que, residiendo fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el momento de presentación de la solicitud, se establezcan y empadronen en algún municipio del territorio de nuestra región.

Con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico pretende fomentar la actividad económica, especialmente en las zonas rurales, combatir la despoblación y reforzar el talento regional, además de atraer a profesionales altamente cualificados con ingresos procedentes del exterior que contribuyan al consumo y al desarrollo económico de Extremadura. El abono de la subvención se realizará, previa solicitud de la persona beneficiaria, en un pago único, por el importe total de la ayuda concedida una vez notificada la resolución de concesión y previa acreditación del empadronamiento en el municipio señalado en la solicitud.