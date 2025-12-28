Hotel Barceló V Centenario: un oasis urbano en Cáceres

En una de las zonas más tranquilas de Cáceres, rodeado de jardines y a solo unos minutos del centro histórico, el Hotel Barceló Cáceres V Centenario se presenta como una de las mejores opciones para quienes buscan comodidad, diseño y una ubicación estratégica. Completamente reformado a principios de 2018, este hotel urbano ha sabido reinventarse para ofrecer una experiencia actual sin renunciar a la serenidad que lo rodea.

Despertarse en una de sus 138 habitaciones amplias, luminosas y elegantes es una invitación al descanso. Cada espacio ha sido diseñado para garantizar confort y tranquilidad, convirtiendo la estancia en un paréntesis perfecto tanto para viajes de ocio como de trabajo. A ello se suma una maravillosa piscina exterior y una cuidada zona ajardinada con una espectacular terraza en la que se hacen barbacoas, ideal para relajarse tras una jornada de visitas o reuniones.

El hotel destaca también por la versatilidad de sus salones preparados para acoger eventos, conferencias y celebraciones en un entorno moderno y funcional. Su cercanía a las estaciones de tren y autobús refuerza, además, su excelente accesibilidad.

Destino gastronómico

Cáceres, elegida Capital Gastronómica de España en 2015, es un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa. Desde el propio hotel, los huéspedes pueden empezar a descubrir la riqueza culinaria extremeña a través de su restaurante y bar de tapas, antes de adentrarse en una ciudad famosa por sus quesos, embutidos y vinos.

Hotel V Centenario / Cedida

A un paso del primer conjunto monumental de España y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Barceló Cáceres V Centenario es un hotel urbano elegante y tranquilo, pensado para todo tipo de viajeros que buscan disfrutar de la ciudad con todas las comodidades.