El jurista extremeño que organizó la América de Felipe II y sostuvo durante siglos la presencia española

Las complejas estrategias militares y políticas de Hernán Cortés para la conquista del Imperio azteca; el control de vastos territorios andinos tras las batallas de Francisco Pizarro; la expedición de Vasco Núñez de Balboa al Mar del Sur cuando cruzó el istmo de Panamá y avistó por primera vez el océano Pacífico; los avances de Gonzalo Jiménez de Quesada o Pedro de Valdivia, que extendieron el dominio español hacia el interior del continente americano y el Cono Sur... Militares, estrategas y personajes con fuerte poder político son los que han pasado a la historia, ya sea con sus luces y sus sombras. Las gestas siempre han llenado las páginas más gloriosas del pasado.

Así, durante siglos, el Imperio español se ha explicado a través de conquistadores, virreyes y batallas. Mucho menos a través de quienes lo sostuvieron con leyes, informes y una administración compleja que debía gobernar territorios a miles de kilómetros de la corte española. En ese segundo plano ha quedado Juan de Ovando, jurista extremeño y uno de los principales arquitectos del sistema legal que articuló la América de Felipe II.

Su figura ha vuelto estos días al centro del debate histórico en la jornada 'Hacia el mestizaje jurídico', organizada por la Fundación Extremeña de la Cultura dentro de la estrategia Extremestiza del Gobierno regional. El encuentro ha puesto el foco en la aportación de juristas nacidos en Extremadura al corpus legal indiano y en su papel decisivo en la configuración de las Leyes de Indias.

La directora de la Fundación, Carmen Sánchez Risco, ha señalado que se trata de un ámbito “no lo suficientemente conocido” y ha reivindicado el legado de Ovando como una pieza clave para comprender el intercambio político, jurídico y cultural entre Extremadura y América.

Un jurista en el corazón del poder

Juan de Ovando y Godoy nació en el siglo XVI en Extremadura, una tierra que aportó al Imperio no solo exploradores, sino también técnicos del poder. Natural de Cáceres y miembro de uno de los linajes nobiliarios más influyentes de la ciudad, desarrolló su carrera lejos, en el corazón de la administración de Felipe II. Formado en Derecho, su carrera estuvo marcada por la confianza directa del Rey, que lo situó en uno de los centros neurálgicos de la Monarquía Hispánica: el Consejo de Indias.

Desde ese órgano, Ovando no gobernó territorios, pero sí diseñó las reglas que los gobernaban. Fue nombrado visitador del propio Consejo, una tarea delicada que implicaba auditar su funcionamiento, detectar abusos y proponer reformas. El resultado fue una profunda reorganización administrativa que buscó dotar al imperio de mayor coherencia jurídica y control desde la metrópoli.

Ordenar un mundo nuevo

El gran reto de Ovando fue traducir una realidad americana diversa, compleja y cambiante a un marco legal común. Las Indias no eran un territorio homogéneo, y el derecho castellano resultaba insuficiente para regular sociedades marcadas por la convivencia —y el conflicto— entre poblaciones indígenas, colonos europeos, esclavos africanos y nuevas élites criollas.

Ovando impulsó una concepción del derecho indiano que no se limitó a imponer normas peninsulares, sino que trató de adaptarlas al contexto americano. Ese enfoque sentó las bases de lo que más tarde se conocería como las Leyes de Indias, un extenso cuerpo normativo que reguló desde la organización política hasta la vida urbana, el trabajo, la fiscalidad o el trato a los indígenas.

El organizador silencioso del imperio

Por eso, algunos historiadores han definido a Juan de Ovando como “el hombre que organizó el imperio” de Felipe II. No por su protagonismo público, sino por su capacidad para convertir la expansión territorial en un sistema gobernable. Su trabajo permitió a la Corona ejercer autoridad a distancia mediante leyes, informes y procedimientos administrativos.

Sin embargo, su nombre quedó eclipsado por figuras más visibles del poder imperial. No fundó ciudades ni encabezó expediciones, pero su legado fue más duradero: un armazón jurídico que sostuvo durante siglos la presencia española en América.

Las jornadas celebradas estos días han querido precisamente corregir ese olvido. Recuperar a estos hombres no es solo rescatar la callada labor de los juristas, sino reconocer que el imperio también se construyó desde los despachos, con normas, debates legales y una idea temprana —aunque limitada por su tiempo— de mestizaje jurídico entre dos mundos.