Manu Ramírez: «En Gladys prima la materia prima»

Gladys nació en la década de los 90 del encuentro entre dos miradas: la de un extremeño del Entrín y la de una cocinera apasionada de La Albuera. Desde entonces, el restaurante ha construido una identidad basada en el respeto absoluto al producto, la cocina de mercado y la riqueza gastronómica de Extremadura, incorporando técnicas actuales sin perder el vínculo con la tierra, sus proveedores y una forma de entender la hostelería donde el trato y la cocina van de la mano.

¿Cómo nació Gladys y qué visión gastronómica deseaban ofrecer a la ciudad?

En 1990 de la inquietud de un extremeño del Entrín, que es mi padre, y de una apasionada de la cocina de La Albuera, que es mi madre, los cuales supieron transmitirme los valores de esta tierra, de sus productos y el respeto hacia los mismos. Queríamos mostrar la riqueza de Extremadura vinculada a la cocina de mercado y de producto. Por cierto, mi padre le puso el nombre de mi hermana “Gladys” .

¿Cómo definiría la esencia de su cocina y qué rasgos considera que la hacen reconocible?

Es una cocina de producto con toques actuales, pero preservando una materia prima de primerísima calidad y una escasa manipulación. En nuestros procesos gastronómicos hemos instaurado nuevos modelos de cocinados para evitar la pesadez en las comidas: Realizamos cocinados más limpios y desengrasados.

Su carta combina propuestas frescas, sabores actuales y guiños internacionales. ¿Qué criterios sigue para mantener coherencia en ese estilo?

Hay que saber dónde se está, y qué tendencias sigue el mercado. Tenemos una huerta riquísima, la mejor y mayor dehesa del mundo para la cría del cerdo ibérico, grandes extensiones de pasto para vacas y ovejas, viñedos espectaculares, olivares impresionantes, y el mar a dos horas. Con esta combinación, cuanto menos tarde el producto del mercado al consumidor mejor será su puesta en escena y más fresca. A través de la experiencia de más de 35 años, haber residido en otras ciudades, incluso en el extranjero, uno va cogiendo su propia identidad, y eso al final te hace ser diferente.

¿Qué plato considera que define mejor la identidad de Gladys y por qué?

Creo que el solomillo ibérico de bellota macerado en soja y miel de caña nos representaría muy bien. Cuando lo pruebas, sabes que estás en Extremadura, pero ese toque diferenciador y su forma de ejecución lo hace especial y diferente a los demás.

Ensalada de salmón, aguacate, mango y queso fresco. / Santi García

¿Cómo trabaja el equilibrio entre sabores, texturas y presentación en cada elaboración?

Es una muy buena pregunta, porque es muy complicado elaborar una oferta gastronómica y poder servirla a la carta a cien comensales a la vez. Cada plato tiene un toque especial, y jugar con texturas y presentaciones no es fácil. Hemos tenido que diseñar una cocina con cuatro zonas bien diferenciadas y con cuatro personas que sepan manejarse en los cuatro ámbitos. Zona de verduras y pescados, zona de frituras, zona de carnes y zona de fríos y ensaladas, aparte de la zona de postres. Como se dice en hostelería, partidas. Así es mucho más fácil trabajar y formar a cada uno de los componentes del equipo de cocina.

¿Qué cree que busca el cliente que acude por primera vez a Gladys y qué le gustaría que experimentara?

Nos creemos que el cliente va a un restaurante sólo por la comida, pero casi más importante es el trato que se le da. Un mal servicio hace malo un buen plato. Debemos buscar un equilibrio entre limpieza, cocina, instalaciones y personas. Somos donantes de cariño, respeto y amabilidad, en hostelería no debemos poner límites ni a la cocina, ni a las personas, ni por supuesto a la creatividad.

¿Qué productos o proveedores son clave en su cocina y qué importancia da a la materia prima?

Los productos frescos de primerísima calidad y las buenas relaciones con proveedores son factores muy importantes. En Gladys prima, valga la redundancia, la materia prima. La huerta de las Vegas Bajas, las carnes y aceites de nuestra tierra y como no, el buen vino. Cada día la gente sabe comer mejor, sabe diferenciar una materia prima de otra y está dispuesta a pagarla.

¿Qué perfil de cliente suele visitar Gladys y cómo adaptan su oferta a sus preferencias?

Es un perfil variopinto, suelen venir tanto jóvenes con sus primeros trabajos, como ejecutivos o familias, pero todos buscan lo mismo: que los traten bien y comer sano. Existe una oferta de carta en las que hay medias raciones y raciones completas, y unos menús completísimos para adaptarnos a todo tipo de presupuestos, lógicamente con buenos productos. Entiendo que no somos un sitio barato, pero tampoco queremos serlo, sino estaríamos cerrados y mi objetivo es que mi hijo Lucas siga con este tercer relevo generacional ya que es un apasionado de este bonito y sacrificado oficio.