Paloma García: «Queremos que quien entre en Las Tres Campanas sienta que vuelve a casa»

Con casi dos años de vida y ubicado en uno de los edificios más emblemáticos de Badajoz, Las Tres Campanas ha devuelto luz y actividad al Casco Antiguo. Quienes acudieron a la gran mítica juguetería viajan ahora en el recuerdo a través del espacio, la decoración y la gastronomía. Una propuesta que combina tradición, toques de vanguardia y una fuerte carga mágica y emocional.

Para comenzar, ¿cómo describiría la propuesta gastronómica de Las Tres Campanas?

Es una cocina que parte de lo tradicional y apuesta por el producto local, pero con un toque de vanguardia. No buscamos la fusión extrema, sino pequeñas pinceladas que aportan personalidad sin perder la esencia.

¿Cómo influye la historia del edificio en la manera en la que se conciben los platos?

Muchísimo. El atractivo principal es el propio edificio y la memoria que guarda. Intentamos que algunos platos transmitan esa “magia”, respetando el entorno y la identidad del lugar.

Usted habla de magia: ¿cómo se refleja esa idea en la cocina?

Probando, mezclando culturas y dejando que el equipo cree. Nuestro jefe de cocina introduce toques orientales, cítricos o frescos que sorprenden. Un buen ejemplo es el ceviche, uno de nuestros platos más pedidos, aunque parezca alejado del edificio. Otro es el codillo, que conecta directamente con lo tradicional.

¿El equipo participa de forma activa en esa creatividad?

Sí. Aunque el jefe de cocina lidere, el equipo aporta ideas constantemente. Hace poco crearon un pan brioche con manita de cerdo: producto local, pero con un guiño diferente. Ese contraste funciona muy bien.

Lomo de lubina con sopa licuada de carabineros. / Santi García

¿Qué aporta Las Tres Campanas al Casco Antiguo de Badajoz?

Luz. El Casco Antiguo está más apagado y nosotros hemos devuelto vida, movimiento y emoción. La gente entra y se emociona, recuerda su infancia o etapas del edificio. Ese vínculo con la memoria es algo que no existe en cualquier restaurante.

¿Y qué cree que aporta a la ciudad en su conjunto?

Un espacio icónico renovado. Este edificio ha sido de todo: fábrica, grandes almacenes, juguetería… y ahora restauración y hotel. Su historia forma parte de Badajoz y queremos mantenerla viva.

¿Cómo ha sido la acogida desde la apertura?

Abrumadora. La gente quería entrar solo para verlo y conocer su transformación. El edificio despierta mucha nostalgia y eso nos ha ayudado a conectar desde el principio.

¿Qué buscaban que sintiera el cliente al entrar?

Casa. Esa era la intención desde el primer momento. Que cualquiera, de cualquier edad, se sienta acogido. Paco y Gloria, los propietarios, conciben Las Tres Campanas como una casa generosa y abierta. El edificio tiene múltiples espacios: gastrobar, restaurante, salón de eventos, sala de copas, terraza…

¿Cómo gestionan esa complejidad?

Con mucha coordinación. Cada planta tiene ritmos distintos y los fines de semana el volumen aumenta. La organización del equipo y la paciencia mutua —de clientes y trabajadores— es clave para que todo fluya.

¿Qué diría que diferencia a Las Tres Campanas de otros espacios del centro?

La mezcla entre memoria y actualidad. Aquí el cliente encuentra buena gastronomía, pero también emoción, recuerdo y una experiencia casi escénica. Es entrar y sentir algo que otros sitios no pueden ofrecer.