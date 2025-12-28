Rextaurantes
Paloma García: «Queremos que quien entre en Las Tres Campanas sienta que vuelve a casa»
Responsable de eventos del hotel Las Tres Campanas
Con casi dos años de vida y ubicado en uno de los edificios más emblemáticos de Badajoz, Las Tres Campanas ha devuelto luz y actividad al Casco Antiguo. Quienes acudieron a la gran mítica juguetería viajan ahora en el recuerdo a través del espacio, la decoración y la gastronomía. Una propuesta que combina tradición, toques de vanguardia y una fuerte carga mágica y emocional.
- Para comenzar, ¿cómo describiría la propuesta gastronómica de Las Tres Campanas?
Es una cocina que parte de lo tradicional y apuesta por el producto local, pero con un toque de vanguardia. No buscamos la fusión extrema, sino pequeñas pinceladas que aportan personalidad sin perder la esencia.
- ¿Cómo influye la historia del edificio en la manera en la que se conciben los platos?
Muchísimo. El atractivo principal es el propio edificio y la memoria que guarda. Intentamos que algunos platos transmitan esa “magia”, respetando el entorno y la identidad del lugar.
- Usted habla de magia: ¿cómo se refleja esa idea en la cocina?
Probando, mezclando culturas y dejando que el equipo cree. Nuestro jefe de cocina introduce toques orientales, cítricos o frescos que sorprenden. Un buen ejemplo es el ceviche, uno de nuestros platos más pedidos, aunque parezca alejado del edificio. Otro es el codillo, que conecta directamente con lo tradicional.
- ¿El equipo participa de forma activa en esa creatividad?
Sí. Aunque el jefe de cocina lidere, el equipo aporta ideas constantemente. Hace poco crearon un pan brioche con manita de cerdo: producto local, pero con un guiño diferente. Ese contraste funciona muy bien.
- ¿Qué aporta Las Tres Campanas al Casco Antiguo de Badajoz?
Luz. El Casco Antiguo está más apagado y nosotros hemos devuelto vida, movimiento y emoción. La gente entra y se emociona, recuerda su infancia o etapas del edificio. Ese vínculo con la memoria es algo que no existe en cualquier restaurante.
- ¿Y qué cree que aporta a la ciudad en su conjunto?
Un espacio icónico renovado. Este edificio ha sido de todo: fábrica, grandes almacenes, juguetería… y ahora restauración y hotel. Su historia forma parte de Badajoz y queremos mantenerla viva.
- ¿Cómo ha sido la acogida desde la apertura?
Abrumadora. La gente quería entrar solo para verlo y conocer su transformación. El edificio despierta mucha nostalgia y eso nos ha ayudado a conectar desde el principio.
- ¿Qué buscaban que sintiera el cliente al entrar?
Casa. Esa era la intención desde el primer momento. Que cualquiera, de cualquier edad, se sienta acogido. Paco y Gloria, los propietarios, conciben Las Tres Campanas como una casa generosa y abierta. El edificio tiene múltiples espacios: gastrobar, restaurante, salón de eventos, sala de copas, terraza…
- ¿Cómo gestionan esa complejidad?
Con mucha coordinación. Cada planta tiene ritmos distintos y los fines de semana el volumen aumenta. La organización del equipo y la paciencia mutua —de clientes y trabajadores— es clave para que todo fluya.
- ¿Qué diría que diferencia a Las Tres Campanas de otros espacios del centro?
La mezcla entre memoria y actualidad. Aquí el cliente encuentra buena gastronomía, pero también emoción, recuerdo y una experiencia casi escénica. Es entrar y sentir algo que otros sitios no pueden ofrecer.
- La masiva participación obliga a reorganizar la San Silvestre de Badajoz: estos son los cambios
- El Puente Real de Badajoz cumple 31 años: curiosidades de uno de los símbolos de la ciudad
- Los ayudantes de los Reyes en la Cabalgata de Badajoz 2026: «Ser Rey Mago es una mezcla de ilusión y responsabilidad»
- FOTOGALERÍA | La celebración navideña de Talavante en Extremadura: Sergio Ramos y Joaquín, entre los invitados
- La Asociación Amigos de Badajoz realizará este sábado una visita guiada al Fuerte de San Cristóbal
- Bomberos voluntarios buscan en el río Guadiana de Badajoz el arma que se empleó para asesinar a la funcionaria
- La Nochebuena en Badajoz empieza el mediodía
- Ambientazo en la Tardebuena de Badajoz, ¡búscate en las fotos!