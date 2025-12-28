Una delegación del Parlamento Europeo visitará Almaraz en febrero para evaluar el impacto del cierre

Una delegación del Parlamento Europeo visitará la central nuclear de Almaraz los próximos 16 y 17 de febrero para conocer de primera mano las consecuencias que tendría su cierre en el suministro eléctrico, el empleo y el desarrollo socioeconómico de la comarca y del conjunto de España. La misión ha sido impulsada por el Partido Popular en el seno de la Comisión de Peticiones (PETI) de la Eurocámara.

La eurodiputada extremeña Elena Nevado del Campo destaca a través de un comunicado que esta visita permitirá comprobar si España podrá cumplir los objetivos climáticos y energéticos marcados por el propio Gobierno con el cierre programado de la central. “Se trata de una infraestructura esencial para garantizar el suministro eléctrico y clave para el desarrollo económico y social de la zona”, subraya.

En este sentido, indicar que la iniciativa europea llega después de que el Congreso de los Diputados rechazara recientemente una propuesta que tenía como objetivo prorrogar la vida útil de la central cacereña, con el voto en contra del PSOE y sus socios en el Gobierno de Pedro Sánchez. A juicio de los populares, esta decisión de los socialistas “condena una vez más el futuro de miles de extremeños”.

Situación de la planta

Además, cabe recordar que las propietarias de la central nuclear (Iberdrola, Endesa y Naturgy) han solicitado al Gobierno aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la planta, cuyos reactores tienen previsto desconectarse en 2027 y 2028. Aunque estas fueron demorando los plazos, finalmente presentaron a la vez la petición de salvar la planta y la documentación obligatoria para cerrarla al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El Ministerio para la Transición Ecológica trasladó la solicitud de prórroga al CSN para que evalúe si la central cumple las condiciones de seguridad necesarias para prolongar su funcionamiento hasta 2030. Aunque el organismo supervisor dispone también de la documentación para el cese de actividad, en los próximos meses centrará su trabajo únicamente en el análisis de la ampliación de vida útil de Almaraz, dejando en suspenso el expediente de cierre hasta que exista una decisión definitiva del Ejecutivo central.

La central sostiene unos 4.000 empleos directos e indirectos y es el motor de cientos de empresas de la comarca. Por ello, para Nevado, su continuidad es determinante para frenar la despoblación y mantener la estabilidad económica en el entorno rural del norte de Extremadura. Además, recuerda que la demanda energética continúa creciendo, impulsada por la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial, lo que hace “imprescindible” planificar el futuro energético con una visión responsable y a largo plazo.

Agenda de reuniones

Durante la reunión de coordinadores de la Comisión de Peticiones, el PP logró cerrar una agenda que incluirá reuniones institucionales y visitas técnicas. “Conseguir que la misión incluya encuentros clave y una inspección de las instalaciones es un paso fundamental para proteger a los ciudadanos y a los trabajadores de la zona”, afirma la eurodiputada.

La misión europea mantendrá reuniones con presidentes autonómicos, alcaldes, responsables de diputaciones provinciales y representantes de la Asamblea de Extremadura, además de encuentros con los peticionarios de la plataforma Sí a Almaraz. También se ha solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y se realizará una visita a la central junto a expertos técnicos y miembros del comité de empresa.

Por último, desde el PP subrayan que, mientras en el Congreso de los Diputados se mantiene el calendario oficial de cierre para 2027 y 2028, desde Europa se están impulsando decisiones que buscan garantizar el suministro energético, proteger el empleo y defender el bienestar de las futuras generaciones.