La RAE abre la puerta al castúo: 'chacho', 'mijina' y 'jincar' entrarán en el Diccionario de 2026

Por un día, el habla de la calle se convierte en titular académico. La Real Academia Española (RAE) habría confirmado la incorporación de nuevos vocablos de origen extremeño a la próxima edición de su Diccionario, prevista para 2026.

Entre las palabras que pasarían a formar parte del repertorio normativo figuran expresiones tan reconocibles en la región como ‘acho’, ‘chacho’, ‘mijina’ o ‘jincar’, todas habituales en el habla cotidiana y vinculadas al castúo, la variedad lingüística tradicional de Extremadura.

De generación en generación

Según esta actualización, la Academia habría reconocido el arraigo social de estos términos, ampliamente utilizados de generación en generación y hoy revitalizados por una nueva ola de divulgación cultural.

En los últimos años, colectivos y creadores de contenido han puesto el foco en la defensa del habla extremeña como seña de identidad, normalizando su uso en redes sociales, música y espacios públicos.

Grupos como Sanguijuelas del Guadiana, con letras que beben del acento y el vocabulario de la tierra, o conocidos influencers extremeños, han contribuido a que palabras como 'mijina' —sinónimo de "un poco"— o 'jincar'—"clavar" o "hincar"— vuelvan a sonar con orgullo, especialmente entre los más jóvenes.

"No es solo hablar como hablamos aquí, es sentir que lo nuestro también vale", comentan desde estos movimientos culturales.

La aceptación por parte de la RAE se interpretaría como un gesto de reconocimiento a la diversidad lingüística del española y a la riqueza de sus variedades territoriales. Una noticia que, de ser cierta, reforzaría el sentimiento de pertenencia y la reivindicación de una forma de hablar históricamente estigmatizada.

Pero, chacho, calma

Esta información es una broma por el Día de los Santos Inocentes. La idea ha sido tomada del perfil de Facebook Extremadura Pura, que ha publicado un comunicado ficticio. Una inocentada hecha con cariño, humor y mucho orgullo de acento.