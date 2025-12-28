Sostenibilidad embotellada: el compromiso de Bodegas Ruiz Torres con el futuro

La sostenibilidad ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una responsabilidad compartida. En un contexto global marcado por el cambio climático, la escasez de recursos y la necesidad urgente de proteger nuestro entorno, repensar cómo producimos y consumimos ya no es una opción, sino una obligación con el futuro. En este escenario, Bodegas Ruiz Torres se posiciona como un referente de compromiso real con el territorio, demostrando que el respeto al medio ambiente y la excelencia vitivinícola pueden ir de la mano.

Ubicadas en el privilegiado entorno del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, las bodegas desarrollan su actividad en plena armonía con la naturaleza que las rodea. Más que un desafío, la sostenibilidad es para Ruiz Torres una oportunidad constante de innovación y responsabilidad.

El viñedo es el punto de partida de esta filosofía. Alejado de cualquier fuente de contaminación, se cultiva mediante fertilizantes minerales y orgánicos -como estiércol o compost- que enriquecen el suelo, aumentan su fertilidad y previenen la erosión.

Viñedos de Bodegas Ruiz Torres / Cedida

Uno de los grandes pilares de su modelo sostenible es la gestión del agua. El riego se realiza con agua reutilizada y desinfectada mediante ozono, una alternativa altamente eficaz y respetuosa con el medio ambiente. Además, la iluminación del viñedo procede íntegramente de energía solar, reafirmando su apuesta por las energías limpias.

La sostenibilidad se refleja igualmente en los materiales: el 80 % de la producción se embotella en la botella Ecova, más ligera, reciclable y capaz de reducir la huella de carbono en un 40 %. A ello se suma una firme apuesta por la economía local: el 90 % de los proveedores son de proximidad, y el compromiso social se materializa en condiciones laborales justas, igualdad de género e igualdad laboral.

Expectativas de seguridad alimentaria

Además, cabe destacar que recientemente se ha certificado con la norma IFS. Se trata de una norma voluntaria, pero muy reconocida por grandes distribuidores, especialmente en Europa.

Se aplica a fabricantes de alimentos, distribuidores y retailers. Garantiza que los productos cumplan con regulaciones legales y expectativas de seguridad alimentaria y entre sus principales objetivos figuran la seguridad alimentaria: prevenir contaminación, garantizar higiene y procesos controlados. La calidad del producto: asegurar que el producto cumple con especificaciones y es consistente. La confianza del consumidor: demostrar que la empresa sigue buenas prácticas reconocidas internacionalmente y la mejora continua: fomentar revisiones y auditorías periódicas para optimizar procesos.

Con todo esto, Bodegas Ruiz Torres demuestra que cuidar la tierra es también cuidar el futuro. Porque la verdadera sostenibilidad no se proclama: se practica, día a día, desde la raíz hasta la copa.