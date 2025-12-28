Estos son los nuevos vehículos de Extremadura para hacer frente al hielo y la nieve

La Junta de Extremadura refuerza la flota de vehículos para actuar ante episodios de nieve y hielo que puedan registrarse en la región durante la temporada invernal. El Centro de Conservación de Cáceres ha incorporado esta semana seis nuevos vehículos pick up, tras una inversión de 413.820 euros, que permitirán mejorar las tareas de conservación y reforzar la seguridad vial en las carreteras extremeñas durante los meses de invierno. Además, se llevará a cabo la formación específica del personal para su correcto manejo.

En concreto, se trata de seis unidades 4x4 de doble cabina, con capacidad para cinco ocupantes, específicamente equipadas para trabajos de vialidad invernal. Los vehículos disponen de sistemas GPS para el seguimiento de flota, enganche para remolque y esparcidores de sal con tolva de 500 litros, dosificador y mandos de accionamiento desde el interior, además de teja quitanieves de dos metros de anchura, con iluminación homologada y control interior.

A este equipamiento se suman cabrestante delantero, salidas eléctricas para la alimentación de equipos auxiliares y estructuras abatibles de señalización luminosa, con 15 focos, conforme a la normativa de señalización móvil de obras en carretera. Los vehículos están rotulados según las instrucciones del servicio de conservación de carreteras y cumplen las condiciones técnicas exigidas y la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Los vehículos se presentaron el pasado jueves durante una visita al Centro de Conservación de Cáceres del consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín, acompañado por el director general de Infraestructuras Viarias, David Herrero, quienes destacaron la importancia de seguir reforzando los medios materiales para garantizar la movilidad y la seguridad de los usuarios de la red viaria regional durante el invierno.

Dispositivo

En este sentido, recordar que Extremadura cuenta con un dispositivo de 32 equipos completos de maquinaria, 30 vehículos auxiliares y 1.575 toneladas de sal para hacer frente a posibles incidencias por nieve, hielo o lluvias intensas en la red de carreteras del Estado, dentro del Plan de Vialidad Invernal 2025-2026, cuyo operativo fue revisado el pasado mes de noviembre en una reunión presidida por el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

El plan se apoya en la coordinación entre las distintas administraciones y organismos implicados, entre ellos Tráfico, AEMET, Demarcación de Carreteras, Guardia Civil, Policía Nacional, la UME, la Junta de Extremadura, diputaciones, Fempex y Cruz Roja. Por su parte, Quintana subrayó que la comunidad estaba "prevenida y preparada” y que el objetivo era mejorar la eficacia de las actuaciones, reducir las restricciones de tráfico y garantizar la atención a los conductores en caso de emergencia.

El despliegue incluye 32 equipos de maquinaria, con mayor presencia en la provincia de Cáceres por su altitud, además de fundentes y recursos complementarios, como 2.380 kilos de cloruro cálcico y 14 plantas de salmuera. De hecho, los copos de nieve ya han hecho acto de presencia de forma moderada en Monesterio, Sierra de Gata y Tornavacas, enclaves que se encuentran a una altitud elevada. Además, esta semana tuvo que cerrarse al tráfico por las nevadas el Puerto de Honduras, que une Hervás y Cabezuela del Valle.

Como referencia, en la pasada campaña se consumieron en Extremadura un total de 791 toneladas de sal y se realizaron 255 actuaciones: 11 operaciones curativas en la provincia de Cáceres y 244 operaciones de carácter preventivo (208 en la provincia de Cáceres y 36 en la de Badajoz). La Aemet prevé para este invierno temperaturas más cálidas y precipitaciones por debajo de la media, pero se mantiene el llamamiento a la prudencia de los conductores ante posibles episodios adversos.