El Gobierno hace balance en Extremadura: más de 7.300 millones de euros en inversiones refuerzan las políticas sociales

Las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de España han supuesto "un avance sin precedentes" para Extremadura, consolidando un modelo centrado en el refuerzo del Estado del bienestar, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Así lo ha puesto de manifiesto este lunes el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, durante el balance de gestión correspondiente al año, en el que ha destacado el volumen histórico de recursos recibidos por la comunidad y su impacto directo en la vida de la ciudadanía.

Según ha explicado, entre 2019 y 2025, Extremadura ha recibido un 39% más de recursos para la financiación de los servicios públicos que durante los siete años del Gobierno del Partido Popular (2012–2018), lo que se traduce en 7.356 millones de euros adicionales. A esta cifra se suma la propuesta de condonación de 1.718 millones de euros de deuda autonómica, que permitiría reducir la deuda de la región en un 32% respecto a 2023 y liberar recursos para reforzar políticas sociales esenciales.

Refuerzo del escudo social

Durante este periodo, el fortalecimiento del escudo social "ha sido una prioridad del Gobierno", ha añadido. En la actualidad, 88.670 personas en Extremadura son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, mientras que 88.083 hogares reciben el bono social eléctrico, garantizando una red de protección frente a la pobreza y la exclusión social. En el ámbito de la dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales ha destinado en 2024 106 millones de euros, una cifra récord que ha permitido reforzar la atención a las personas más vulnerables, según ha indicado.

Además ha resaltado que han sido "especialmente relevantes" los avances en materia de pensiones. La pensión media de jubilación en Extremadura ha experimentado un incremento de 365 euros mensuales, pasando de 913 euros en 2018 a 1.278 euros en la actualidad. De haberse mantenido las políticas anteriores, la pensión apenas alcanzaría hoy los 932 euros, lo que evidencia el impacto directo de las decisiones del actual Gobierno en la dignidad y el bienestar de las personas mayores.

Más empleo y mayor estabilidad laboral

Quintana ha expresado además que la política laboral del Gobierno de España ha tenido un efecto "claramente positivo en Extremadura". Desde 2018, la tasa de paro ha descendido del 21% al 13%, mientras que la afiliación a la Seguridad Social alcanza los 420.737 afiliados, casi 28.000 más que hace siete años.

La reforma laboral ha supuesto una transformación estructural del mercado de trabajo, ha añadido, y ha puesto de manifiesto que los contratos indefinidos se han multiplicado hasta alcanzar los 117.181, lo que supone un incremento del 364% respecto a 2019. Para 2025, el Gobierno ha destinado 583,5 millones de euros a la protección por desempleo, 121,2 millones a políticas activas de empleo, 15 millones al Plan Integral de Empleo de Extremadura y 53,1 millones a subsidios agrarios.

Educación, sanidad y vivienda

La inversión educativa ha alcanzado "cifras históricas". Según ha expresado, entre 2019 y 2025, Extremadura ha recibido 843,31 millones de euros del Ministerio de Educación. El presupuesto ha pasado de 55,77 millones en 2018 a 135,15 millones en 2025, lo que supone un incremento del 142%. En el curso 2024/25, 25.161 estudiantes se beneficiaron de becas, y la Formación Profesional alcanzó cifras récord con 22.987 alumnos y una inversión acumulada superior a 259 millones de euros.

En sanidad, el Gobierno ha invertido más de 9,2 millones de euros, de los que 4,3 millones se han destinado al refuerzo de la Atención Primaria. Las políticas de igualdad han contado igualmente con un respaldo destacado, con 7,4 millones de euros para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y 7,2 millones para el Plan Corresponsables, orientado a promover la conciliación y la igualdad real.

En materia de vivienda, la inversión alcanza los 283,1 millones de euros, incluyendo planes estatales, rehabilitación de edificios públicos, el Bono Joven y el programa Casa 47. Gracias a estas políticas, hay 1.228 viviendas en construcción y 4.777 en rehabilitación, favoreciendo el acceso a una vivienda digna, asequible y sostenible.

El conjunto de estas actuaciones, ha subrayado Quintana, demuestra un modelo de progreso centrado en las personas, que sitúa la cohesión social, la igualdad y la protección de los más vulnerables en el centro de la acción política. "Extremadura avanza hoy con más recursos, más derechos y más oportunidades, consolidando un presente más justo y un futuro con mayores garantías para toda la ciudadanía", ha señalado.

Obras en Badajoz y AVE

A preguntas de los medios de comunicación, el delegado del Gobierno ha destacado que las obras de la carretera de Sevilla en Badajoz están "en marcha y se están ejecutando", mientras que el proyecto de la rotonda en la barriada de Cerro Gordo y el carril bici está "prácticamente finalizado y supervisándose por parte del Ministerio".

Sobre el tramo manchego del AVE, José Luis Quintana ha incidido en que el ministro "lo quedaba muy claro el otro día" y que se sigue avanzando: "Nunca jamás ningún gobierno se tomó en serio la infraestructura ferroviaria como se lo ha tomado este. Se desbloqueará, pero al margen de desbloquearse o no, todos sabemos que, por la línea convencional desde Navalmoral de la Mata a Madrid, la idea es electrificarlo y que lógicamente esté en el 2030 completamente electrificada", ha dicho.

También ha informado que los avances en cuanto a la electrificación de la línea Mérida-Puertollano es "absolutamente clave" para el desarrollo regional, ya que, que lleguen las mercancías a Puertollano es "ponerlas en el mundo".