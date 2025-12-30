Apag Extremadura Asaja denuncia retrasos en el pago de ayudas y pide más respeto para el campo extremeño

El campo extremeño cierra un año que ha estado marcado por la reivindicación, las dificultades económicas del sector y la "falta de respuestas eficaces por parte de las administraciones". Así ha resumido esta mañana Apag Extremadura Asaja el balance de este 2025 que está a punto de terminar.

En rueda de prensa, el presidente de la organización, Juan Metidiere, ha pedido para el nuevo año "mucho más respeto al campo extremeño", tanto en las decisiones que respecta a los políticos, com oen la aplicación "real" de las ayudas comprometidas.

Para la organización 2025 estará marcado por "el hecho sin precedentes" de convertise Apag Extremadura Asaja "en la primera organización profesional agraria de España en protagonizar una tractorada histórica desde España hasta Bruselas, llevando las reivindicaciones del campo europeo directamente al Parlamento Europeo. Fuimos quienes abrimos el camino a muchas de las movilizaciones que después se han repetido desde distintos países. El campo dijo basta en Bruselas y Extremadura estuvo al frente”, ha asegurado esta mañana Metidieri.

Maíz, tomate, arroz...

A nivel de producción, el presidente de Apag ha destacado la "caída generalizada de precios", lo que asegura que ha provocado importantes pérdidas económicas y ha puesto en riesgo la viabilidad de numerosas explotaciones. A nivel más concreto, ha subrayado que los cereales de invierno siguen en una "crisis ruinosa" con precios que no cubren costes de producción, que el maiz atraviesa una situación similar y no cuenta con un plan de rescate para sostener al agricular.

También ha desgranado que el tomate ha sufrido este 2025 una bajada de precios superior al 25% en los contratos respecto al año anterior y que el arroz continúa sin respuestas claras a las demandas del sector: "se reclaman aranceles, clausulas de salvaguardia y un etiquetado correcto frente a la competencia exterior".

El pago de las ayudas

A estas dificultades, ha añadido Metidieri, se suma la falta de compromiso en el pago de las ayudas. En este sentido, la organización Apag Extremadura Asaja denuncia "retrasos persistentes" en ayudas agroambientales, pagos acoplados, reestructuraciones y compensaciones por sanidad animal, como las derivadas de la lengua azul, que en 2025 siguen sin abonarse pese a las promesas. “No podemos trabajar solo con anuncios. El agricultor necesita certezas y dinero en el campo, no promesas”, ha dicho.

Al respecto, considera "especialmente grave" la situación de las ayudas anunciadas para olivar y viñedo, dotadas con 370 millones de euros y publicadas en el BOE, pero que “a día de hoy ni están ni se las espera”, ha denunciado.

Sanidad animal

Desde el punto de vista administrativo, la organización critica la ausencia de planes eficaces para afrontar problemas estructurales como la sanidad animal, con enfermedades como la tuberculosis bovina enquistadas desde hace décadas, o la retirada de materias activas en España que sí se permiten en otros países europeos, lo que genera una clara desventaja competitiva.

Por todo ello, para el nuevo año 2026, la organización agraria reclama un pago íntegro y puntual de todas las ayudas, un plan específico para los cereales de invierno, medidas reales para frenar la caída de precios, un compromiso firme con la sanidad animal y un cambio profundo en las políticas agrarias nacionales y europeas. "Realmente, lo que pedimos es mucho menos desprecio al campo de nuestras administraciones y gobernantes, que de momento, no hacen nada para salvaguardar nuestros problemas". Y advierte: “Si no hay un giro real, 2026 volverá a ser un año de movilizaciones. El campo extremeño no puede seguir siendo el gran olvidado”, ha concluido Metidieri.