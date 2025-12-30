CaixaBank se convierte en socio financiero del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura

CaixaBank y el Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura han firmado un convenio de colaboración por el que la entidad se erige en socio financiero del colectivo, ofreciendo una línea de productos y servicios especializados a la que podrán tener acceso los colegiados y las comunidades de propietarios.

El acuerdo ha sido rubricado por el director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, y el presidente del Colegio de Administración de Fincas de Extremadura, Juan Antonio Martín. “Mediante este acuerdo, mostramos nuestro compromiso con este colectivo profesional y hacemos una apuesta decidida por el sector de la administración de fincas y por sus comunidades de propietarios, para asesorarles y apoyarles en todas sus necesidades financieras”, ha señalado Juan Luis Vidal.

El convenio supone un paso importante para reforzar la profesionalización del sector y dotar a los administradores de fincas de recursos que les permitan optimizar su labor diaria. Además, se traduce también en ventajas directas para las comunidades de propietarios de las provincias de Cáceres y Badajoz, que podrán beneficiarse de una mayor transparencia, agilidad en las gestiones y acceso a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

Este acuerdo de colaboración establece relaciones de tipo comercial y financiero entre las entidades; información y asesoramiento financiero por parte de CaixaBank a todos los colegiados; una oferta de productos y servicios específicos para las necesidades financieras de las comunidades de propietarios que necesiten financiación a medida; y ayuda a los administradores de fincas colegiados, en las gestiones de las cuentas de sus comunidades.

Se contemplan una serie de medidas que permiten a los colegiados y a las comunidades de propietarios, beneficiarse de una amplia gama de productos y servicios financieros personalizados. Entre ellos, destacan las líneas de crédito adaptadas a las necesidades específicas de las comunidades, que buscan apoyar proyectos de mejora en la eficiencia energética de los edificios.