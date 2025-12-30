Extremadura será una de las regiones más envejecidas de Europa en 2050

Europa envejece y Extremadura lo hace a un ritmo mayor que la media del continente. De hecho, la comunidad extremeña será una de las regiones europeas más envejecidas en 2050, lo que plantea grandes desafíos para el futuro en el ámbito económico y social.

En concreto, ocupará la sexta posición de un ranking que encabeza Asturias y que tienen en el top ten a cinco regiones españolas: además de Asturias (59,1 años de media), despuntan en este orden Castilla y León (57,9), Galicia (56,8), Cantabria (55,6) y Extremadura (55,4). En todas ellas la edad media de su población estará por encima de los 55 años, como también será el caso de Cerdeña y Basilicata (ambas regiones de Italia con 57,9 y 55,4 años respectivamente), las únicas fuera de España que superarán esas edad media, según el informe ‘Regiones de Europa 2025’, elaborado por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

Por el contrario, las edades medianas más bajas se prevén para las dos regiones más periféricas de la UE: Mayotte (21,1 años) y Guayana Francesa (30,6 años).

Una tendencia acelerada

Aunque el avance del envejecimiento no es ninguna novedad ni en Europa ni en Extremadura, el último informe europeo pone de relieve la aceleración de la tendencia en las comunidades a la cabeza. De cara al próximo cuarto de siglo, se prevé un aumento de la media de edad en el 95% de las regiones de la UE (en 223 de las 234 regiones para las que se dispone de datos).

Algunos de los mayores incrementos, de entre 8 y 9 años, se proyectan en regiones de Rumanía (se registra el dato más elevado de Europa en Bucarest-Ilfov, donde la mediana de edad pasará de 41,9 a 53,8 años), de Polonia, de Malta, Eslovaquia, Lituania, Francia y España, donde despunta a la cabeza Extremadura.

Proyección para 2050

En concreto, las proyecciones de Eurostat indican que la edad media de la población extremeña alcanzará los 55,4 años en 2050, lo que supone que se incrementará más de ocho años en el próximo cuarto de siglo, ya que actualmente se sitúa en 47,3 años de media.

Esta progresión también dejará diferencias importante dentro de España, de hasta ocho años entre Extremadura y Cataluña, que se situará en los 47,2 años de media en 2050. Pero la edad media de la población no es el único indicador que refleja el avance del envejecimiento en la comunidad.

Del puesto 60 al sexto

Según las estadísticas de 2024, Extremadura es la sexagésima (60ª) región más envejecida de Europa, con una media de 47,3 años, pero pasará a ser la sexta en 2050, lo que refleja un avance monumental del envejecimiento, que está estrechamente vinculado al saldo vegetativo negativo que sigue esperando a la comunidad, resultado de bajas tasas de natalidad y un aumento de la mortalidad.

El informe indica, además, que Extremadura es una de las regiones españolas que menos población ha ganado en el último año, apenas un 2,2% más de habitantes en 2024 respecto a 2023 y solo por detrás de Cantabria (1,5%) y Asturias (2,1%).

Un fenómeno generalizado en la UE

Dentro de la_Unión Europea, está previsto que el 95% de las regiones envejezcan en 2050, mientras las únicas excepciones —con una previsión de descenso de la mediana de edad— se encuentran en Alemania y Francia (cuatro regiones cada una), así como en algunas regiones de Grecia, Finlandia y Suecia. El mayor descenso se prevé para Chemnitz, en el este de Alemania, donde la mediana de edad pasará de 52,0 a 50,2 años.

Más esperanza de vida

La causa de fondo del envejecimiento de la población europea tiene mucho que ver con otro indicador que no para de mejorar: la esperanza de vida, que supone una de las grandes conquistas de las sociedades modernas.

Asimismo, las estadísticas de Eurostat también destacan que España será el país con mayor esperanza de vida al nacer de Europa en el próximo cuarto de siglo. En 2023, se alcanzaron de media los 84 años, la edad más alta de la Unión Europea, seguida de cerca por Italia, Suecia y Francia, y con la Comunidad de Madrid a la cabeza (86,1 años). Y se mantendrá así en el año 2050, según las últimas proyecciones.

Este indicador se prevé que aumente en todas las regiones de la_UE: se proyecta que la Comunidad de Madrid e Île-de-France tendrán las mayores esperanzas de vida, con 88,6 y 88,2 años respectivamente, seguidas de Córcega en Francia y la Provincia Autónoma de Trento en Italia, ambas con 88,1. Y Extremadura no estará muy lejos de estas cifras, con una esperanza de vida en 2050 de 87 años frente a los 83,3 años registrados en 2023, es decir, casi cuatro años más de existencia.