La Junta de Extremadura hace balance de 2025: "Un año repleto de avances y mejoras para los extremeños"

"Un año repleto de avances y mejoras para la vida de todas y cada una de las familias extremeñas". La Junta de Extremadura ha destacado en su balance de 2025 la buena marcha de la economía extremeña con la evolución positiva de los principales indicadores económicos, a lo que se suma una "importante" reducción de la deuda pública y el refuerzo de servicios como sanidad y educación.

En rueda de prensa tras el último Consejo de Gobierno del año, la portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, ha subrayado que Extremadura ha consolidado en 2025 "una evolución muy positiva en los principales indicadores económicos y de empleo", situándose entre las comunidades que lideran la bajada del paro en el conjunto del país.

"Crecimiento sostenido"

Según el Ejecutivo del PP, la economía extremeña mantiene "una senda de crecimiento sostenido", con un comportamiento mejor que el de la media de la eurozona y un avance del PIB per cápita que continúa convergiendo con la media nacional. El desempleo registra "un descenso superior al 10% en solo un año", muy por encima de la media del conjunto del país.

En materia de comercio exterior, la portavoz en funciones ha destacado que Extremadura ha batido un récord de exportaciones al superar los 3.400 millones de euros en los diez primeros meses del año, lo que supone un aumento del 20,2%, frente al 0,8% registrado en el conjunto de España. Este crecimiento sitúa a la región entre las comunidades con mayor avance exportador, que el Ejecutivo atribuye al impulso de la internacionalización de las pequeñas empresas y su política de atracción de inversiones.

En cuanto a la deuda pública, Manzano ha recordado que en el tercer trimestre de 2025 se ha reducido en 166 millones de euros, hasta situarse en 5.279 millones, lo que representa el 19,1% del PIB regional, frente al incremento registrado en España, donde se ha disparado hasta superar los 18.408 millones de euros.

Sanidad, políticas sociales y educación

El Gobierno autonómico ha hecho también un balance positivo del ámbito sociosanitario, destacando una mayor inversión y refuerzo de personal que ha permitido reducir las listas de espera quirúrgicas en casi un 30%. En este apartado, Manzano ha señalado el impulso a infraestructuras clave, como el Hospital Universitario de Cáceres, al que ha definido como "la mayor obra sanitaria de la historia de la región".

En políticas sociales, la portavoz en funciones ha destacado el refuerzo de la atención a las personas más vulnerables y ha mencionado la puesta en marcha de los centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, que han atendido a más de 110 mujeres y niñas en su primer año de funcionamiento.

Asimismo, ha subrayado las medidas de apoyo a las familias y a la conciliación, con la ampliación de las ayudas a la guardería para niños de 1 a 3 años en centros públicos y privados, como paso previo al objetivo de gratuidad total de la etapa de 0 a 3 años.

En el ámbito educativo, Manzano ha indicado que, pese al descenso de la natalidad, el sistema educativo cuenta con 1.081 docentes más, se han mantenido abiertos todos los centros y se están ejecutando más de 160 obras de mejora y modernización en colegios e institutos.

Medio rural y protección del territorio

La portavoz en funciones ha resaltado también el acompañamiento al medio rural y al sector primario en un año complejo, con más de 45 millones de euros en ayudas directas para afrontar los efectos de la sequía, los incendios y las crisis sanitarias que han afectado al campo.

Por último, ha destacado la aprobación del primer Plan Forestal de Extremadura y el refuerzo de la prevención de incendios, con nuevas plazas estables de bomberos forestales y actuaciones preventivas en los montes.

Elena Manzano ha cerrado su intervención deseando una feliz salida y entrada de año y confiando en que 2026 sea "un año lleno de cosas buenas para todos los extremeños".