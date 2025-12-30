Miajadas, Arroyo de la Luz y Llerena, entre los 20 municipios más baratos de España para comprar una casa

Miajadas, con un precio de 487 euros por metro cuadrado, es el municipio más barato para comprar una vivienda usada en Extremadura, según un estudio realizado por el portal Idealista. A esta localidad cacereña le siguen otras que también destacan por sus bajos precios, como son Arroyo de la Luz (también en Cáceres) con un precio medio de 490 euros por metro cuadrado, y Llerena (en Badajoz) con un precio algo superior, 570 euros por metro cuadrado.

Estas tres localidades extremeñas están muy por debajo, prácticamente a la mitad, del precio medio de la comunidad (que se sitúa en 1.023 euros por metro cuadrado) y están además, entre los 20 municipios de España con el precio de venta de vivienda más barato.

En concreto, Miajadas es el séptimo municipio más barato de España, Arroyo de la Luz ocupa la novena posición nacional y Llerena baja al final del ‘top 20’ con el número 18.

Extremadura y otras cuatro comunidades

Además de Extremadura, el resto de las 20 localidades más baratas en el precio de la vivienda se encuentran Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Murcia: todas tienen precios inferiores a los 550 euros por metro cuadrado en alguna de sus localidades.

Así, lidera el ranking como el municipio más barato de España la localidad de Almadén, en Ciudad Real. En esta población los vendedores de viviendas usadas piden una media de 335 euros por metro cuadrado, lo que supone un 67% por debajo del precio medio de la comunidad. Y a Almadén le siguen otras tres localidades de Ciudad Real (Almodóvar del Campo con un precio medio de 427 euros/m², Socuéllamos con 460 euros y Argamasilla de Alba con 484 euros), otra de Toledo (Villacañas con un precio medio de 479 euros/m²) y una de Ourense (Leiro con 478 euros por metro cuadrado), hasta llegar a Miajadas, en séptima posición.

En Andalucía se cuelan otras cinco localidades en el 'top 20': Villanueva del Arzobispo (Jaén), El Carpio (Córdoba), Vélez Blanco (Córdoba), Moriles (Córdoba) y Beas de Segura (Jaén) para cerrar el ranking nacional.

La mitad que la media regional

En todas los municipios destacados en este estudio, la diferencia entre los precios de estos 20 municipios 'baratos' y sus respectivas comunidades autónomas son notables: en Miajadas y en Arroyo de la Luz el coste es un 52% inferior a la media regional y en Llerena alcanza una diferencia del 47%, frente a una media del precio de la vivienda en Extremadura de 1.023 euros el metro cuadrado.

En el conjunto del país, los mayores saltos se producen en los municipios andaluces del listado: un 82% de diferencia en Villanueva del Arzobispo y El Carpio, mientras que la menor diferencia, un 47%, la comparten la extremeña Llerena y la castellanomanchega Herencia.