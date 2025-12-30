Profesores de la UEx conocen en Chongqing la realidad educativa china

Cinco docentes de la Universidad de Extremadura han viajado hasta China durante 15 días, dentro del Programa de intercambio para directivos escolares de España auspiciado por el Instituto Panda, para conocer en profundidad su sistema educativo.

Forman parte del grupo de 20 profesores españoles de infantil, primaria, secundaria y universidad que permanecerán en la ciudad de Chongqing del 28 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, con el objetivo de comprender las reformas que se han llevado a cabo en la educación básica en China y la gestión de calidad que realizan en las escuelas.

Entre esos 20 docentes, hay tres profesores de la UEx pertenecen a la Facultad de Formación del Profesorado, Pedro A. Bustamante Arias, Víctor López Ramos y Rocío Yuste Tosina, y dos a la Facultad de Educación y Psicología, Milagros Mateos Núñez y Estrella González Melero.

Cooperación entre China y España

El fin último de programa nacional es fomentar la cooperación entre China y España en la gobernanza educativa, la construcción curricular y el intercambio cultural, promoviendo el aprendizaje mutuo. También se busca el impulso de intercambios estudiantiles.

El programa, dirigido principalmente a directores y gestores educativos de centros de educación primaria, secundaria y bachillerato en España, pretende establecer una plataforma de cooperación entre las escuelas chinas y españolas. Para ello, durante los 15 días que dura la estancia, los profesores españoles van a visitar las escuelas de primaria y secundaria de Chongqing y observar las clases y su cultura escolar, como parte de un programa repleto de seminarios y actividades culturales.

El equipo docente del programa de intercambio está compuesto por expertos del Comité de Educación de Chongqing, del Instituto de Ciencias de la Educación y profesores universitarios, así como por directores de escuelas primarias y secundarias de la ciudad china.

La Universidad de Extremadura y la Universidad de Educación de Chongqing crearon de manera conjunta el Instituto Panda, que se ha convertido en una plataforma esencial de intercambio educativo y cultural entre China y España. A través de este instituto, no solo se ha impulsado la enseñanza del chino, la capacitación docente y los intercambios de estudiantes, sino que también se ha logrado organizar con éxito la “Semana Cultural China” en España, promoviendo ampliamente la interacción en los ámbitos de lengua, deporte y cultura, y mostrando plenamente la influencia internacional de la educación y la cultura chinas.