Por qué el teletrabajo no despega en Extremadura: faltan "derechos y garantías"

El teletrabajo se ha consolidado en España como una fórmula habitual de prestación laboral desde la pandemia, pero su implantación en Extremadura sigue siendo muy limitada. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), únicamente el 21,15% de las empresas extremeñas permite esta modalidad, frente al 37,45% de la media nacional, y solo el 3,3% de las personas trabajadoras la ha ejercido de manera regular.

Ante esta situación, UGT Extremadura urge a impulsar el teletrabajo con "derechos y garantías", incorporando su regulación a los convenios colectivos para evitar que la región continúe en la cola y para asegurar condiciones laborales equiparables al trabajo presencial.

Impulso desde la negociación

El sindicato defiende que el teletrabajo debe desarrollarse dentro de un marco regulado, que garantice la igualdad de trato, la conciliación, la desconexión digital y la prevención de riesgos psicosociales, como el estrés, la fatiga o el aislamiento.

El secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha señalado que "el teletrabajo puede ser una gran herramienta para mejorar la conciliación, reducir desplazamientos y atraer talento a nuestra región, pero solo si se hace con derechos y dentro de un marco regulado".

Mismos derechos que el trabajo presencial

Desde la organización sindical insisten en que no puede haber diferencias entre personas trabajadoras en función de si prestan servicio desde su domicilio o de forma presencial. "No puede haber trabajadores de primera y de segunda según trabajen en casa o en la oficina. Es fundamental garantizar que las personas que teletrabajan tengan exactamente los mismos derechos laborales, salariales y de promoción profesional".

Francisco Morcillo, secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura. / Cedida

UGT Extremadura subraya también la necesidad de incorporar la perspectiva de género, para evitar la doble jornada y favorecer la corresponsabilidad, así como medidas específicas frente al ciberacoso y la protección de la salud física y mental.

Presencia testimonial en los convenios

El sindicato recuerda que la Ley 10/2021, de 9 de julio, regula el trabajo a distancia, pero deja en manos de la negociación colectiva aspectos clave como la compensación de gastos, la reversibilidad o la dotación de medios técnicos.

En Extremadura, la presencia del teletrabajo en los convenios colectivos es testimonial y se concentra principalmente en el sector público, con referencias en convenios como los de FUNDECYT, la Fundación Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y la empresa pública GPEX.

Una oportunidad para atraer talento

UGT Extremadura afirma que continuará trabajando en las mesas de negociación para que los futuros convenios incorporen Códigos de Buenas Prácticas que garanticen derechos laborales, desconexión digital y salud laboral.

"El teletrabajo ha venido para quedarse y puede ser una palanca de modernización y atracción de talento para Extremadura, siempre que se impulse desde la negociación, la igualdad y la salud laboral. Ni empresas ni trabajadores pueden imponerlo de forma unilateral: hay que pactarlo", ha remarcado Morcillo, quien ha añadido que "muchas compañías dicen no encontrar mano de obra cualificada, pero no ofrecen condiciones como el teletrabajo, muy valoradas por las plantillas".