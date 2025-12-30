La Unión denuncia los "nubarrones" del sector primario: la reforma de la PAC y los acuerdos de Mercosur

La Unión de Extremadura considera que "los principales nubarrones" para el sector primario de cara al próximo año vienen dados por la reforma de la PAC, los acuerdos con Mercosur y la no aplicación de la ley de la cadena alimentaria.

En un balance del año ofrecido en rueda de prensa por su líder, Luis Cortés, éste ha distinguido entre los sectores de la agricultura y la ganadería, pues, según ha agregado, "no son los mismos problemas los que han lastrado la rentabilidad de estos dos sectores".

A su juicio, las producciones agrícolas se han visto afectadas por una climatología que ha beneficiado a los cultivos de invierno con producciones muy superiores a campañas anteriores, pero que han afectado de manera muy negativa a los cultivos de verano, con reducciones muy importes.

Ha citado el maíz, con pérdidas de más de tres toneladas por hectárea; el tomate para industria, con pérdidas superiores a las 30 toneladas por hectárea, además de patatas, arroz, uva y aceituna.

Costes de producción

Sin embargo, "lo que más ha afectado negativamente" han sido los precios de los productos, pues no se han cubierto los costes de producción, con especial incidencia en las producciones de regadío con desplomes en los precios de los cereales, arroz y tomate de industria.

En cambio el sector ganadero, el problema no han sido los precios ya que se han mantenido o incluso algunos han subido de cotización debido en gran medida a la pérdida de cabaña ganadera como consecuencia de las sequías de años anteriores y el impacto de las enfermedades ganaderas.

"Llevamos varios años con la aparición de nuevas enfermedades que unidas a las que ya sufríamos están provocando pérdidas muy importantes en estos sectores", ha dicho Cortés, que ha citado la tuberculosis bovina, los distintos serotipos de lengua azul, la gripe aviar, la amenaza de la enfermedad hemorrágica en el bovino, la dermatosis nodular y "la amenaza de peste porcina africana".

Para esta organización agraria, los "nubarrones" del horizonte de 2026 son principalmente los acuerdos comerciales, como el de Mercosur, "que lastrará la competitividad, y "el desmantelamiento de la política agraria comunitaria propuesta por la Comisión Europea".

A ello se suma la no aplicación de las medidas recogidas en la Ley de la Cadena Alimentaria, lo que puede ocasionar el abandono al año que viene de una parte importante de las explotaciones.