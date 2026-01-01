Jandrel Xavier, Irene y Sofía son los primeros bebés del año en Extremadura

A Jandrel Xavier le han bastado 40 minutos del 2026 para convertirse en el primer bebé que ha nacido en Extremadura este año. El pequeño ha llegado al mundo desde el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, localidad donde residen sus padres, y ha pesado 2.600 Kg.

Irene ha sido la segunda en nacer. Lo ha hecho a las 6:15 horas en el Hospital de Llerena, localidad pacense en la que viven sus padres, y ha pesado 2,740 kilos. Algo más tarde, a las 6:56 horas ha nacido Sofía en el Hospital de Mérida. Sus padres son de Almendralejo y ha pesado 3,480 Kg, informa la Junta de Extremadura, que especifica que hasta las 10:42 horas de este jueves no se han notificado más nacimientos en el resto de áreas de salud.

Los últimos bebés de 2025

El bebé que despidió 2025 fue Pablo, que nació a las 22:38 en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Llegó al mundo con 3,389 Kg de una familia proveniente de Miajadas.

Antes, a las 20:08 horas, nació María en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Ha pesado 3,036 Kg y sus padres son de la capital pacense. Unas horas antes, a las 17:48 horas nació Brayan en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y ya por la mañana, a las 11:28 horas, nació Ishak en el Hospital de Campo Arañuelo.