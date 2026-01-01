Vox, sobre el discurso de Guardiola en fin de año: "Irrelevante y desconectado de los problemas reales de los extremeños"

Vox Extremadura ha tildado el discurso de fin de año de la presidenta en funciones de la Junta, María Guardiola, de "irrelevante, carente de contenido y desconectado de los problemas reales de los extremeños". Ha sido un discurso "totalmente vacío, sin contenido político real y que no aporta absolutamente nada al bienestar de los extremeños", ha señalado la formación en relación al mensaje emitido la pasada noche por Canal Extremadura, en la que la jefa del Ejecutivo hizo un llamamiento al diálogo para "gobernar con dignidad".

En una nota, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta en las elecciones del pasado 21 de diciembre, Óscar Fernández Calle, ha criticado que su mensaje "no afronta los problemas reales de la región ni ofrece soluciones a las graves carencias que sigue padeciendo Extremadura". "No valoramos el mensaje de Guardiola. Su mensaje no afecta al bienestar de los extremeños y solo sirve para distraer la atención de lo que realmente importa", ha afirmado.

Situación "crítica"

En este sentido, ha subrayado que Extremadura atraviesa una situación "crítica" en múltiples ámbitos, entre los que cita el empleo, las infraestructuras, los servicios públicos, el mundo rural y la falta de oportunidades para los jóvenes. A su juicio, ninguno de los problemas ha sido resuelto durante los dos años y medio de legislatura de María Guardiola al frente del Ejecutivo regional.

Para Vox, este tipo de mensajes institucionales están "fuera de lugar" cuando la región continúa arrastrando "los mismos problemas estructurales de siempre, sin avances ni cambios reales respecto a las políticas aplicadas durante décadas". Ha insistido en que Extremadura necesita gestión, soluciones y decisiones valientes, "no discursos vacíos ni propaganda institucional desconectada de la realidad cotidiana de miles de extremeños"