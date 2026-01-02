Más de 84.000 familias extremeñas recibirán la ayuda del bono social térmico: hasta 400 euros para calefacción y agua caliente

La Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), consorcio del que forma parte la Junta de Extremadura, ha publicado el listado de personas beneficiarias del Bono Social Térmico 2025 en la región, una ayuda que alcanzará a 84.292 hogares extremeños y cuyo abono está previsto durante el próximo mes de febrero.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que Agenex aprueba la concesión de esta ayuda estatal, destinada a paliar la pobreza energética y cuya gestión está delegada a las comunidades autónomas. En el caso de Extremadura, la tramitación, resolución y pago corresponde a la Agencia Extremeña de la Energía.

La resolución cuenta con un presupuesto total de 17,3 millones de euros. El importe individual del bono oscila entre 139,64 y 400,69 euros, en función del grado de vulnerabilidad del hogar y de la zona climática, y se abona en un único pago anual.

Pago del bono social térmico en Extremadura. / Juntaex

Un pago único, no un descuento

El Bono Social Térmico está dirigido a consumidores vulnerables para mitigar los gastos asociados a la calefacción, el agua caliente sanitaria y la cocina. La ayuda se recibe en un pago único, normalmente durante el primer trimestre del año, siempre que los datos bancarios sean correctos, por lo que no se trata de un descuento mensual en la factura energética.

La concesión del bono es automática para quienes ya eran perceptores del Bono Social Eléctrico a 31 de diciembre del año anterior. Por este motivo, las personas beneficiarias no tienen que presentar ninguna solicitud ni realizar trámites adicionales, más allá de comprobar que su comercializadora eléctrica dispone de sus datos bancarios actualizados.

Plazo de renuncia

A partir de la publicación del listado de beneficiarios, las personas incluidas disponen de un plazo de diez días para ejercer su derecho a la renuncia de la ayuda.

Una vez finalizado ese plazo y revisada la información disponible, Agenex comenzará a tramitar los pagos en distintas remesas, debido al elevado volumen de transferencias. La agencia prevé que el abono pueda completarse durante el mes de febrero para todos aquellos beneficiarios que cuenten con un IBAN válido.

No obstante, como en anualidades anteriores, alrededor de un 15% de los beneficiarios no dispone de cuenta bancaria informada, lo que impide realizar el ingreso hasta que se facilite ese dato.

Comunicación de las comercializadoras

Esta ayuda se creó en 2018 como complemento al Bono Social Eléctrico, dentro de un programa estatal de protección a hogares vulnerables. Para su tramitación, las comercializadoras de electricidad deben remitir antes del 15 de enero de cada año a la Dirección General de Política Energética y Minas el listado de clientes beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior.

En esa comunicación deben constar los datos personales del beneficiario, su condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, así como la información bancaria necesaria para proceder al pago.

Consulta y contacto

La lista de personas beneficiarias, así como la documentación pendiente y los formularios necesarios para realizar trámites, se puede consultar en la página web de AGENEX (www.agenex.net), en el apartado específico del Bono Social Térmico.

Para cualquier duda o consulta, la Agencia Extremeña de la Energía ha habilitado el correo electrónico bst@agenex.org y el teléfono 924 281 390.