Adif ultima las obras de renovación en la línea ferroviaria Ciudad Real-Badajoz

Adif ultima la renovación de vía del tramo Brazatortas-Guadalmez, en la línea de ancho convencional Ciudad Real-Badajoz, a la que ha destinado una inversión de más de 83 millones de euros, con el objetivo de mejorar el estado y la fiabilidad de la infraestructura, así como aumentar los niveles de confort para los usuarios.

El tramo Brazatortas-Guadalmez (Ciudad Real), de 63,7 kilómetros, es el último pendiente de modernización en el trayecto entre Brazatortas y Castuera, con una longitud total de 121 kilómetros, dado que Adif ya finalizó las obras en los otros dos tramos (Guadalmez-Cabeza del Buey y Cabeza del Buey-Castuera).

La renovación integral, informa Adif, se desarrolla entre los puntos kilométricos 230/040 y 293/800 de la línea, que discurre por los municipios de Brazatortas, Almodóvar del Campo, Almadenejos, Almadén, Alamillo, Chillón y Guadalmez.

Adif ya ha completado la sustitución del carril, las traviesas y el balasto existente por materiales de mayores prestaciones: 132.248 metros de carril tipo UIC 54, formando barra larga soldada, 109.177 traviesas polivalentes y 151.000 m3 de balasto silíceo.

13 nuevos desvíos

También se han instalado 13 nuevos desvíos (dispositivos que permiten pasar de una vía a otra) y se han construido diversos muros guardabalasto y muros cuneta, para contener la banqueta de balasto en terraplenes y mejorar el drenaje longitudinal en trincheras.

Además, se ha renovado la superestructura (traviesas, sujeciones, carriles y contracarriles) en el puente metálico de Los Soldados sobre el río Alcudia (situado en el punto kilométrico 284/209), de 91 metros.

También se han realizado mejoras en la superestructura de las estaciones de Brazatortas-Veredas, Caracollera, Almadenejos-Almadén y Guadalmez-Los Pedroches.

Drenajes y limpieza

Asimismo, se han ejecutado cuatro nuevas obras de drenaje transversal y se está realizando la limpieza y reconstrucción de las ya existentes. Actualmente se está trabajando en la renovación de la superficie de rodadura de 13 pasos a nivel y en la instalación en determinados puntos del trazado de mallas de triple torsión para la retención de elementos del talud que pudieran caer en la vía.

También se avanza en la retirada y reposición de elementos afectados en las instalaciones de seguridad y comunicación del tramo y en las labores de integración ambiental.

"Una magnífica noticia"

Sobre estas obras se ha pronunciado el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que considera una "magnífica noticia" que Adif ultime la renovación de la línea Ciudad Real-Badajoz. El primer edil emeritense ha destacado que al actuar sobre este último tramo se renovaría integralmente toda la línea de vía entre Mérida y Brazatortas. "De esta obra importante ya solo quedaría el futuro intercambiador de ejes", ha dicho.

"Solo con eso, entre Veredas-Brazatortas, se conectarían las líneas, ambas, la de alta velocidad que llega hasta ese punto y el enlace con la nuestra, con esta actual, que se termina y se renueva con esta última licitación y que nos permitiría tener trenes Alvia, al menos hasta enlazar con esa alta velocidad en ese punto", ha puesto en valor.

Además, también ha considerado que es una "muy buena" noticia porque en el futuro, una vez finalizada la electrificación en Extremadura, también podría suponer la conexión de esa línea desde Brazatortas en alta velocidad hasta la propia ciudad de Badajoz, teniendo "otra línea más de alta velocidad en toda Extremadura".