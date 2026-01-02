Las nuevas ITV privadas de Cáceres y Badajoz comenzarán a pasar revisiones en tres meses

Las dos nuevas estaciones de ITV privadas que la Junta de Extremadura pondrá en marcha en las ciudades de Cáceres y Badajoz comenzarán a pasar revisiones en un plazo de tres meses. Ambas instalaciones abrirán sus puertas "de forma provisional" en instalaciones temporales, ya que el contrato de explotación contempla un periodo de 18 meses para construir las dos nuevas estaciones.

La Mesa de Contratación celebrada esta semana ha elevado la propuesta de adjudicación a la empresa Dekra ITV España durante 25 años. Según informa la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el concurso contempla que estas dos estaciones de inspección fijas lleven asociadas cuatro unidades móviles de refuerzo en diversas localidades, así como otra adicional itinerante para inspeccionar vehículos agrícolas y ciclomotores.

Elevada lista de espera

La creación de estas nuevas estaciones es una de las medidas que plantea la Junta para dar respuesta a la demora que acumulan las citas previas de ITV, un cuello de botella que atribuye al continuo crecimiento del parque de vehículos y su envejecimiento progresivo. Así, pese a que en las dos capitales de provincia se ha reforzado el servicio con estaciones móviles que han revisado una media de 30.000 vehículos anuales, hay demoras de más de un mes.

En las últimas tres décadas, el número de ITV realizadas en Extremadura se ha incrementado un 480%: de 135.453 registradas en el año 1991 se ha pasado a 784.850 en el año 2024, "desbordando la capacidad inspectora de los centros". De las 784.850 inspecciones que se realizaron durante el año 2024 en Extremadura, las estaciones gestionadas directamente por la Junta hicieron un 32% (256.461). El resto, 528.389, se ejecutaron en los centros privados.

Un coche pasa la revisión en una estación de ITV. / David Revenga

Las dos nuevas ITV privadas de Cáceres y Badajoz funcionarán "igual" que las que ya existen en Extremadura . El plazo de la concesión es por 25 años, debiendo estar plenamente operativas a los 18 meses desde la firma del contrato, si bien a los 3 meses deberán estar operando en instalaciones temporales de forma provisional. El canon fijo anual de explotación es de 500.000 euros al año.

Mejoras y creación de empleo

Entre las mejoras relacionadas con la prestación del servicio destacan el incremento de dos líneas de inspección de vehículos ligeros y una de pesados sobre la básica, (una de ligeros más una de pesados) en cada una de las estaciones, por lo que en total serán 3 líneas de inspección para vehículos ligeros y 2 líneas de pesados, tanto en Cáceres como en Badajoz.

Además, la empresa se compromete a realizar 12 contratos indefinidos para trabajadoras, 4 para personas con discapacidad y otros 4 para personas desempleadas de larga duración.

Servicios de refuerzo

Las cuatro unidades móviles, dependientes de las dos anteriores, prestarán servicios de refuerzo a las ocho estaciones que gestiona directamente la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Zafra, Mérida, Villanueva de la Serena, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Coria y Moraleja), que necesitan apoyos puntuales en ciertos periodos de tiempo.

Asimismo, y con el fin de que los vehículos agrícolas y ciclomotores no tengan que realizar desplazamientos largos para realizar las inspecciones técnicas en las estaciones fijas, se considera más favorable desde el punto de la seguridad vial disponer de una Unidad Móvil de Vehículos Agrícolas y Ciclomotores para realizar inspecciones en los municipios.