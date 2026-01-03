Casi 270.000 extremeños ya se han vacunado frente a la gripe, un 6% más

Más vacunados en Extremadura contra una de las principales enfermedades respiratorias de cada invierno. Los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) han administrado hasta el pasado domingo un total de 269.998 dosis contra la gripe, lo que supone un 6% más que en el mismo periodo del año anterior cuando se inocularon 253.920 dosis. De hecho, hasta el pasado 28 de diciembre se han superado ya todas las vacunas puestas durante toda la temporada pasada, cuando se administraron un total de 259.223 dosis entre octubre y febrero, según datos de la Consejería de Salud y Servicios Sociales facilitados a este diario. «La tendencia continúa siendo positiva», valora la administración.

Así, hasta la semana pasada la vacunación frente a la gripe se sitúa en un 56,74% de la población diana: en el caso de los niños de 6 meses a 5 años se han vacunado el 44,29% del total, mientras que en los mayores de 60 años la cobertura alcanza al 51,87% de la población. Hay que recordar que la campaña de vacunación contra la gripe comenzó el pasado 14 de octubre y se ha permitido hacerlo por la tarde y sin cita varios días puntuales de noviembre y diciembre.

Menos covid

A mediados de octubre también arrancó el periodo de inmunización frente al covid-19, pero la baja incidencia este año de la enfermedad ha rebajado también la cifra de vacunados. Hasta el pasado 28 de diciembre el SES había administrado un total de 104.821 dosis, alcanzando una cobertura del 37,28% de la población diana. «No es posible hacer una comparativa con años anteriores, puesto que la población diana no es la misma: este año se vacuna a menos población frente a la covid-19, el virus está circulando mucho menos y el riesgo ya no es igual para toda la población. Las recomendaciones se han ajustado para centrarse solo en los grupos con mayor probabilidad de sufrir complicaciones graves», explican desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales a este diario.

En cuanto a la tercera infección respiratoria más temida cada invierno, también han cambiado este año los patrones de vacunación, pero la cobertura es positiva. Se trata del virus respiratorio sincitial (VRS), causante de bronquiolitis y neumonías, cuya vacuna se ha administrado este año por primera vez a los mayores de 60 años institucionalizados en residencias de mayores y a personas trasplantadas de pulmón.

En lo que va de campaña se han administrado 4.728 dosis contra el VRS en niños, «una cobertura similar a la campaña anterior». En los adultos, la novedad este año, hasta el pasado 21 de diciembre se han inoculado 8.418 dosis, lo que supone una cobertura del 58,99% de la población diana. La inclusión de los mayores en esta vacuna «supone un paso más en la protección de la salud de las personas más vulnerables, puesto que el VRS es causa importante de morbilidad y mortabilidad en la población adulta», aseguran desde la administración sanitaria. Insisten en que esta vacunación marca un «hito» en la prevención de enfermedades respiratorias graves en personas mayores vulnerables y sitúa a Extremadura en la vanguardia de la prevención de estas patologías graves

Desde la Consejería de Salud recuerdan que la campaña de vacunación continúa abierta e insisten en recomendar la inmunización para proteger a las familias y comunidades durante la temporada de virus, que todavía se mantienen.

Los últimos datos de incidencia

De hecho, a la espera de que el SES publique el informe semanal detallado sobre la evolución de las enfermedades respiratorias, los últimos datos del Instituto Carlos III apuntan a un descenso de casos en general (sumando gripe, covid y VRS) en Extremadura. En la última semana del año se han registrado en Atención Primaria 304 casos de infecciones respiratorias por 100.000 habitantes, frente a los 480 casos de la semana previa. Sin embargo, los ingresos hospitalarios siguen creciendo: pasando de los 26,3 por cada cien mil habitantes en la penúltima semana del año a los 28,9 casos en la última.