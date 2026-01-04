Las empresas extremeñas desbordan las ofertas para los ‘erasmus rurales’

Vuelve el programa de Becas UniRural, un proyecto que tiene como objetivo principal fomentar la continuación de los estudios para aquellos titulados de la Universidad de Extremadura en entornos rurales, con cofinanciación de las dos diputaciones, de Badajoz y de Cáceres. Este formato, que se desarrolla de nuevo desde diciembre, cuenta como sedes para sus prácticas con los municipios de menos de 5.000 habitantes o aquellos en riesgo de despoblamiento, todo ello con el fin de asegurar un futuro al mundo rural extremeño.

Así lo afirma Rocío Blas, Vicerrectora de Estudiantes en la Universidad de Extremadura, quien asegura que la acogida «ha superado notablemente las expectativas». Aunque bien es cierto que en la pasada edición ya notaron un cierto aumento, esta vez ha traspasado fronteras: la catedrática señala que han presentado ofertas un total de 136 empresas con 176 solicitudes de grados. De estas entidades, 62 han optado a participar por primera vez en el proyecto formativo.

| / |

La acogida ha superado notablemente las expectativas Rocío Blas — Vicerrectora de la Uex

El efecto «boca a boca»

Ante la ingente iniciativa, el programa aumentó su número de plazas para este curso a un total de cincuenta, 25 para Cáceres y otras 25 para Badajoz. Una difusión que encuentra su motivación en el «efecto boca a boca de aquellos que ya conocen la iniciativa», tal y como matiza Rocío Blas. La profesional destaca esa notable difusión de antiguos alumnos del programa hacia sus amigos y familiares y sobre sus efectos positivos, lo que promueve una mayor aceptación del mismo.

Grados con más demanda

Un proyecto rural en el que cada año cuentan con empresas de distintos sectores para fomentar la rotación profesional. Los grados que presentan mayor demanda son aquellos vinculados con la Administración y Dirección de Empresas y Periodismo, así como los relacionados con la Ciencia, la actividad física y la rama de Ingeniería. La edición pasada contó con la colaboración de 38 empresas diferentes. Blas resalta así el «enorme abanico» de pymes participantes y de empresas de mayor magnitud. La Universidad ha respondido a esta gran iniciativa con un aumento en la remuneración de los titulares, pasando de 1.125 euros a 1.300.

«Es el salto al mundo laboral que necesitamos después de tantos años de estudio». Así lo afirma Ana María Viñuelas, una de las participantes de la pasada edición. La joven, de 25 años, estudió un grado de Psicología junto a Plena Inclusión Villafranca, y se considera a sí misma «una privilegiada» por la estrecha relación que mantuvo tanto con la Universidad de Extremadura como con la entidad colaboradora.

«Tengo la sensación de que he aprendido muchísimo, no solo en lo técnico, sino también con experiencias reales». Resalta además el papel que tiene el programa en la validación del trabajo de sus integrantes: «Resulta enriquecedor cuando vemos que sí sabemos, que sí somos capaces y que somos valiosos trabajando en aquello a lo que tanto tiempo le dedicamos».

Actualmente se encuentra cursando su segundo máster de forma telemática y trabajando en las instalaciones donde realizó la beca hasta finales de año. Del mismo modo, manifiesta una gran ilusión con permanecer en este organismo: «Mi contrato termina en diciembre, pero tengo claro que si me amplían me quedo».

Giro de tuerca para el futuro

Las oportunidades laborales a veces llaman a la puerta sin previo aviso. Esto le ocurrió a Samuel Bermejo, joven titulado que se incorporó al programa dos meses después de su inicio. Aunque en aquel tiempo tenía otro contrato laboral, no dudó en sumarse al proyecto cuando quedó libre la vacante que deseaba: Ingenieía Química Industrial.

Su formación se desarrolló en el municipio cacereño de Logrosán, junto a la empresa de energías renovables Rioglass. Una experiencia que para él «fue decisiva tanto en lo profesional como en lo personal». Al finalizar su estancia, la empresa le llamó para ofrecerle trabajo, oferta que aceptó sin pensárselo dos veces.

| / |

«Es una experiencia decisiva tanto en lo profesional como en lo personal» Samuel Bermejo — Alumno participante

Estos testimonios no solo reflejan el impacto real del programa de becas, sino también el impacto positivo que tiene en la formación y el futuro profesional de los jóvenes titulados. La incipiente acogida del programa por parte de las empresas de la región confirma que iniciativas como UniRural no solo benefician a los participantes, sino que también fortalecen el tejido profesional y empresarial de los municipios rurales de la región.