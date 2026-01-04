La ermita extremeña que atraviesa el atlántico y se corona con un premio en Estados Unidos

Un cortometraje sobre la fe, rodado en una ermita de Extremadura, gana un premio en el lugar natal del actor americano que interpreta a uno de sus protagonistas. Es una de esas historias que parecen escritas para una película, pero que nació en Los Santos de Maimona (Badajoz) y terminó proyectándose al otro lado del Atlántico, en una ciudad del estado de Virginia (Estados Unidos).

Todo comenzó con una reunión de las cofradías a nivel nacional, en la que cada una de ellas debía llevar un vídeo de presentación. El presidente de la hermandad pacense, Antonio Muñoz, encargó ese trabajo a Alberto Calvo Báez, comunicador especializado en el sector agroalimentario. Era el febrero pasado y la ermita permanecía cerrada al no haber romerías ni celebraciones a la vista, así que apenas contaban con material visual para grabar.

Antonio Muñoz, presidente de la Hermandad de San Isidro de Los Santos de Maimona / Alberto Calvo

Una semana para hacerlo y una hora de rodaje

"Le advertí de que lo que hiciéramos iba a llamar mucho la atención, porque yo me dedico a contar lo que no se ve, sobre todo en el mundo rural", recuerda Calvo. Por eso, decidió apostar por un enfoque emocional, pese a que disponían de apenas una semana para armar toda la historia. "Como si las películas se hicieran en cinco minutos", bromea.

Para completar el reparto llamó a su amigo Robert Ransley, estadounidense afincado desde hace años en Los Santos. El resto del equipo se formó de manera natural: Muñoz interpretándose a sí mismo; el párroco de la ermita, Leonardo Terrazas; y el propio Ransley. El rodaje no podía ser más ajustado: una sola hora. "Les pedí que vinieran con el guion bien aprendido. Fui un día antes a grabar recursos y a preparar todo", cuenta Calvo. El corto se tituló 'Donde nace la fe'. La idea central era clara, se trataba de reflejar que la devoción no entiende de distancias, sino de corazones.

Un americano que se topa con una ermita en Los Santos

La historia sigue a un americano que, paseando por las calles del municipio pacense, descubre la ermita. Dentro se topa con el presidente de la hermandad, que aprovecha un rato de tranquilidad para hablarle a San Isidro de sus preocupaciones. Intrigado, el visitante comienza a hacer preguntas. Muñoz le invita entonces a hacerse hermano, y Robert responde con naturalidad que no es agricultor y que viene de Estados Unidos. Y a partir de ahí se despliega el mensaje que la cofradía quería transmitir: en la fe, las fronteras no importan.

Robert Ransley y Antonio Muñoz durante el rodaje. / Alberto Calvo

El estreno del vídeo llegó en el acto nacional. "Antonio estaba muy nervioso, sin saber si encajaría. Cuando algo sale bien nadie dice nada; cuando sale mal, todos critican", comenta Calvo. Frente a los vídeos tradicionales de romerías, procesiones o caballos narrados por locutores de radio, 'Donde nace la fe' destacó por su sensibilidad. "El hermano mayor se acercó a Antonio y le dijo que nuestro vídeo era el único que había sabido explicar exactamente lo que se necesitaba. Los locutores también le felicitaron, fue una emoción grandísima".

Tras la gran acogida, el productor decidió mover el corto por festivales, sobre todo de cine religioso. En julio, mientras paseaba por el campo, revisó su correo y vio que habían sido seleccionados por un certamen en Estados Unidos. "Ya era un logro enorme, teniendo en cuenta que se presentaban trabajos de todo el mundo". Poco después llegó la mayor sorpresa: el corto había ganado en la categoría de publicidad en un certamen celebrado en Newport News (Virginia). "Llamé a Robert y, cuando le dije el nombre de la ciudad, se quedó en silencio. '¿Newport News? ¡Pero si yo nací allí!'".

El poder de las coincidencias y el papel de la región

Calvo admite que no es una persona religiosa y que no cree en un dios, pero sí en las personas y en que las cosas suceden por algo. De ahí que reflexione sobre el poder de las coincidencias, que "te hacen pensar que hay algo que conecta todo y que la vida va uniendo los puntos". Para él, lo más valioso no es el galardón, sino la historia que lo sostiene: "Creo que lo que conectó con el jurado fue la manera de mostrar lo invisible. La mayoría de los vídeos enseñan lo evidente: tractores, olivares, campos… cosas fáciles de grabar. Pero este corto cuenta lo que no se ve, cómo hacer tangible una emoción".

También destaca el papel de la región y la forma de retratarla. "Muestra nuestra manera de vivir, y justo ahí está la clave". Para Calvo, el corto invita a cambiar la mirada sobre el mundo rural: "No somos los pobres del campo ni una región atrasada. Esa imagen es del pasado. Desde aquí también se pueden hacer cosas grandes, con talento y creatividad". Y quizá por eso —por su autenticidad— esta pequeña producción nacida en una ermita extremeña terminó viajando más lejos de lo que nadie imaginó.