Almaraz y Vandellós II encabezaron durante 2025 las notificaciones de avisos al CSN

Las centrales nucleares de Almaraz (Extremadura) y Vandellós II (Tarragona) han sido durante 2025 las instalaciones que más sucesos han notificado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), con nueve comunicaciones cada una, según el balance anual publicado por el organismo regulador.

En el conjunto del país, los titulares de las instalaciones nucleares han notificado al CSN 36 sucesos a lo largo de 2025. De ellos, 21 han sido 24 horas y 15 de cuatro horas. Nueve de los sucesos de 24 horas se produjeron durante el apagón eléctrico del 28 de abril.

Del total de incidentes comunicados, solo uno ha sido clasificado por encima del nivel cero en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES) en el momento de la notificación, y no estuvo vinculado al apagón.

Almaraz, en nivel cero: significado

Los avisos de Almaraz fueron todos de nivel cero, que quiere decir que no existe ninguna incidencia ni riesgo y que el funcionamiento de la instalación nuclear es normal, sin anomalías en los sistemas de seguridad, ni impacto para trabajadores, población ni medio ambiente. Tampoco se activa ningún plan de emergencia interior ni exterior.

Se trata por tanto de una comunicación es meramente informativa o preventiva, no por una emergencia. En concreto, el nivel cero suele emplearse para informar de hechos sin relevancia para la seguridad, comunicar incidentes menores ya resueltos o bien mantener la transparencia informativa, aunque no exista riesgo.

Único suceso con clasificación INES 1

El único suceso clasificado como nivel 1 (anomalía) fue notificado por el titular de Vandellós II el 1 de julio, al comunicar que la válvula de alivio de uno de los generadores de vapor había permanecido inoperable de forma inadvertida desde el 28 de abril.

Según ha detallado el CSN, durante el apagón ya se había observado un comportamiento anómalo de la válvula, que fue inspeccionada y sometida a pruebas sin que se detectaran fallos. Tampoco se identificaron anomalías durante la subida de carga ni en las pruebas periódicas posteriores.

Las comprobaciones realizadas tras la notificación permitieron constatar que la válvula solo se abría cuando previamente estaba aislada por su válvula motorizada, motivo por el cual fue declarada inoperable y reparada. El titular consideró así que el componente había permanecido fuera de servicio desde el 28 de abril.

El CSN ha explicado que, al no poder garantizarse que la válvula hubiera cumplido su función de seguridad conforme a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), el suceso fue clasificado como nivel 1, aunque no tuvo consecuencias para los trabajadores, la población ni el medioambiente.

Reparto de sucesos por instalaciones

Tras Almaraz y Vandellós II, las instalaciones con más notificaciones en 2025 fueron Ascó (Tarragona), con seis sucesos entre sus dos reactores; Cofrentes (Valencia), con cinco; Trillo (Guadalajara), con tres; y Santa María de Garoña (Burgos), en fase uno de desmantelamiento, y la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), con dos cada una.

En el caso de Trillo, uno de los sucesos comunicados correspondió al fallecimiento de un trabajador por causas no relacionadas con su actividad laboral, un hecho que fue notificado al CSN pero que no fue clasificado en la escala INES al no afectar a la seguridad nuclear o radiológica.

El apagón del 28 de abril

Durante el apagón eléctrico del 28 de abril, Almaraz I y II, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes, Trillo, Santa María de Garoña y la instalación de Juzbado notificaron la puesta en marcha de sus sistemas de seguridad tras la pérdida total de suministro eléctrico exterior.

Las centrales activaron sus generadores diésel de emergencia, mientras que la fábrica de combustible nuclear detuvo el movimiento de material nuclear como medida preventiva.

Evolución respecto a 2024

En 2024, el CSN recibió 37 notificaciones, una más que en 2025, y ninguna superó el nivel cero en la escala INES. Ese año, Ascó fue la central con mayor número de sucesos, con 14, seguida de Vandellós II, con ocho, y de Almaraz y Cofrentes, con seis cada una.

En los últimos 35 años, el ejercicio con menos sucesos notificados fue 2016, con 22, mientras que el máximo se alcanzó en 1994, con 141.