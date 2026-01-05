Cinco de cada cien hectáreas quemadas en Europa durante 2025 ardieron en Extremadura

Extremadura concentró en 2025 cerca del 5% de toda la superficie quemada en la Unión Europea, una proporción que la sitúa entre las regiones más castigadas por los incendios forestales en un año que ha marcado récords históricos en el continente. Según los datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS), dependiente del programa Copernicus, en Europa ardieron 1.033.966 hectáreas, de las cuales unas 50.000 se localizaron en territorio extremeño.

Ese volumen supone que cinco de cada cien hectáreas quemadas en la UE durante 2025 estuvieron en Extremadura. La proporción se eleva aún más en el ámbito nacional, ya que la comunidad autónoma concentró en torno al 13% de toda la superficie quemada en España.

Extremadura, peso clave en el balance nacional

El fuego quemó 393.079 hectáreas (ha) en España en 2025, según los datos recopilados hasta el 30 de diciembre por el EFFIS. Esta cifra ha supuesto el 38% de toda la superficie calcinada en la Unión Europea a lo largo del año.

En ese contexto, Extremadura se ha situado como una de las comunidades con mayor impacto relativo de los incendios forestales, al acumular casi una de cada ocho hectáreas quemadas en el conjunto del país, de acuerdo con los balances autonómicos del dispositivo de extinción.

Menos incendios, pero más superficie quemada

Pese a la elevada extensión afectada, España no ha sido el país europeo con mayor número de incendios. A lo largo de 2025 se registraron 350 fuegos, una cifra un 40% inferior a la de Italia, que contabilizó 612, y 151 menos que Rumanía, donde se produjeron 491 incendios.

Los datos reflejan así un patrón de incendios menos numerosos pero de mayor tamaño, una tendencia que también se ha reproducido en varias comunidades autónomas, entre ellas Extremadura.

Un verano crítico en agosto

La superficie quemada en España se disparó entre el 5 y el 19 de agosto, cuando el total pasó de 45.221 hectáreas a 367.520, coincidiendo con los grandes incendios del verano. Desde finales de septiembre, la cifra se ha mantenido relativamente estable, en torno a las 390.000 hectáreas quemadas en el conjunto del año.

En Extremadura, ese periodo estival concentró los episodios más graves, con incendios de gran magnitud en comarcas como Las Hurdes, Sierra de Gata, el norte de la provincia de Cáceres y áreas de las Villuercas-Ibores-Jara, donde el fuego obligó a desalojos preventivos y mantuvo activos durante días a los dispositivos de emergencia.

El peor año desde que hay registros

Datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ya han confirmado que 2025 ha sido el año con mayor superficie quemada en España desde 1994.

Además, a principios de diciembre, la propia Unión Europea ha advertido en un informe especial de que 2025 ha sido el peor año en incendios forestales desde que existen registros, al superar por primera vez el millón de hectáreas quemadas en el conjunto del continente.