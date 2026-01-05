Extremadura despide 2025 con mínimo histórico de paro, pero perdiendo casi 1.500 afiliados en diciembre

Extremadura despidió 2025 con 64.370 parados registrados, 5.737 menos de los que había al finalizar 2024, en lo que supone el mínimo de toda la serie, que arranca en 1996 y que hasta ahora marcaba julio pasado con 64.810 desempleados. En términos de afiliación, la región promedió en diciembre 419.254 cotizantes a la Seguridad Social, que son 4.063 más que hace un año. Se trata del quinto ejercicio consecutivo en el que la comunidad autónoma gana empleo, tras los descensos de 2019, cuando fue la única de España que perdió inscritos, y 2020, que estuvo marcado por el impacto de la pandemia de covid en el mercado laboral.

Evolución mensual del desempleo en Extremadura Gráfico que muestra la evolución mensual del desempleo en Extremadura.

Con todo, el último mes del año, que acostumbra a ser bueno para el empleo por los puestos de trabajo que se generan gracias a la campaña de Navidad, acabó en cifras negativas de afiliación respecto a noviembre, con 1.483 altas menos. Además, porcentualmente, el balance anual (+0,98%) fue el más reducido de todas las comunidades.

Cifras nacionales

A nivel nacional, el mercado laboral sumó 506.451 afiliados en 2025 cerrando el año por encima de los 21,8 millones de ocupados, mientras que el desempleo se redujo en 152.048 personas hasta los 2,4 millones, la cifra más baja en 18 años, desde diciembre de 2007, conforme a las estadísticas dadas a conocer hoy por los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Evolución del paro en diciembre. / El Periódico

Valoración sindicatos

CCOO de Extremadura ha considerado que 2025 ha sido “un buen año para el empleo en la región”, si bien ha precisado que persisten problemas estructurales como la estacionalidad en la contratación, la falta de ajuste entre la formación y la demanda real de las empresas y el alto desempleo entre personas jóvenes, mujeres y mayores de 55 años. “Ya no es suficiente con crear empleo, necesitamos que ese empleo se consolide en términos de estabilidad, calidad y sueldos dignos y, si bien la reforma laboral del 2022 viene contribuyendo a reducir la temporalidad, faltan cuestiones importantes como apostar por la industrialización, por reforzar las políticas activas de empleo y por un Diálogo Social real”, ha apuntado la secretaria de Empleo y Formación de CCOO de Extremadura, Mari Cruz Lara.

Paro en diciembre respecto a noviembre de cada año Gráfico que muestra el paro en diciembre respecto a noviembre de cada año.

En parecidos términos, el secretario de Política Institucional y Empleo de UGT Extremadura, Francisco Morcillo, ha subrayado que, pese al descenso del paro mensual y anual, “la valoración no puede ser complaciente”, ya que los datos evidencian una mejora “en cantidad, pero no en calidad”. Igualmente, este sindicato ha avisado de que esta reducción es cinco veces menor que la registrada en el mismo mes del año pasado lo que confirma "una clara ralentización" en la mejora del mercado de trabajo extremeño a lo largo de 2025. Asimismo, UGT ha hecho hincapié en el incremento del paro en la construcción en diciembre, con 229 desempleados más (+5,18%), que ha venido acompañado de una pérdida cercana al medio millar de cotizantes, situación que a su juicio “responde a prácticas fraudulentas” que se repiten cada periodo vacacional en este sector.

Reforzar los servicios públicos

Por su parte, el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha subrayado la “tendencia positiva que viene mostrando el mercado laboral en la región en los últimos años”, que espera se mantenga en el futuro a través de medidas que pasan por “reforzar los servicios públicos, contando con las plantillas adecuadas a las necesidades reales, y la mejora de condiciones laborales en las distintas administraciones”.

Necesidad de un gobierno estable

Desde la Corporación Regional Empresarial Extremeña (Creex), su secretario general, Javier Peinado, ha incidido en la importancia de que la región cuente lo antes posible con un gobierno estable en la Junta “que permita poner en marcha políticas activas de empleo en la buena dirección que se sustenten en el diálogo social”, en una región como la extremeña “donde esta concertación social es un ejemplo que impacta en todos los ámbitos del desarrollo socioeconómico”.

Afiliación en diciembre respecto a noviembre Gráfico que muestra la afiliación en diciembre respecto a noviembre.

A juicio de la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM), los datos del paro “confirman que vamos en la buena dirección y que el esfuerzo de empresas y autónomos está dando resultados", según ha esgrimido su presidente, José Luis Iniesta, quien ha insistido en la importancia de “contar con un marco de estabilidad que permita consolidar un mercado laboral competitivo en el que todos podamos crecer de la mano”.

La Junta destaca la buena tendencia

La secretaria general de Empleo de la Junta, María José Nevado, ha destacado que estos resultados ponen de manifiesto que la evolución positiva del empleo en Extremadura no es coyuntural, sino que responde a la aplicación de políticas activas de empleo centradas en la orientación, la formación o los incentivos a la contratación que se vienen desarrollando en los dos últimos años y medio. En su opinión, la tendencia global en la comunidad marca un comportamiento mejor que en el resto del territorio nacional, puesto que respecto a diciembre de 2024, el paro interanual nacional ha cerrado el año con un descenso del -5,94%, lo que significa que la región termina el año mostrando una bajada de 2,24 puntos mayor que la media española, permitiendo reducir la brecha y acercarse al nivel nacional.

En esta línea, el PP ha remarcado este lunes el dato histórico de paro que ha registrado Extremadura al cierre de 2025, y que ha considerado que se debe a las políticas de empleo y de acompañamiento puestas en marcha por el Gobierno de María Guardiola. En un comunicado, este partido también ha subrayado que hay 688 nuevos autónomos (81.425 en total), ocho de cada diez mujeres.

PSOE: no se aprovecha la coyuntura nacional

Por el contrario, la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha mostrado su preocupación ante unas cifras que, ha sostenido, reflejan que la población está siendo "expulsada" del mercado laboral en Extremadura, que no está aprovechando la buena coyuntura económica nacional. La región, ha argüido, "pierde la oportunidad de converger en la creación de empleo con el resto de España", que está atravesando "uno de los mejores momentos económicos y también en la creación de empleo".