Extremadura encara 2026 con una potente agenda de exposiciones culturales

Extremadura afronta 2026 con una intensa programación expositiva en museos y salas públicas de Mérida, Cáceres y Badajoz, con propuestas que van desde la arqueología romana y el arte contemporáneo internacional hasta la memoria histórica, el paisaje agrícola y los retos ecológicos. Centros de referencia como el Helga de Alvear o el MEIAC concentrarán algunas de las muestras más destacadas del calendario cultural.

Uno de los grandes hitos llegará al Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida, que acogerá del 20 de noviembre de este año al 31 de marzo de 2027 la exposición 'A la sombra de Vulcano. Bronce romano en Hispania'. La muestra reunirá piezas procedentes de toda la Península Ibérica y estará comisariada por la directora del museo, Trinidad Nogales.

Helga de Alvear

En Cáceres, el Museo Helga de Alvear mantendrá hasta el próximo 10 de mayo la exposición de Thomas Hirschhorn 'My Atlas # Our Atlas' y celebrará a finales de febrero su cuarto aniversario con una "gran fiesta" creada por el propio autor. Además, del 12 de junio al 11 de octubre presentará una muestra individual de Patricia Gómez y María Jesús González, comisariada por la coordinadora del museo, María Jesús Ávila.

Entre el 6 de noviembre y el 5 de abril de 2027, el Helga de Alvear albergará también 'Dreamwork. Ancestors Echo in the House of Tomorrow', una exposición colectiva comisariada por Omar Kholeif que reivindica el sueño como espacio para la creación de una política estética. La muestra contará con obras de figuras como Louise Bourgeois, Etel Adnan, Simone Fattal, Huguette Caland o Agnès Varda, entre otras.

Los de la Junta

Los museos dependientes de la Junta de Extremadura completan una agenda especialmente amplia. El Museo de Cáceres programará una microexposición con motivo del Día Internacional de la Mujer, titulada 'La figura de la mujer en las obras de Eugenio Hermoso'. En el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz llegará en marzo 'El Tendedero', una instalación participativa de Mónica Mayer centrada en la visibilización de experiencias de mujeres, a la que se sumará una exposición temporal de Juan Barjola con fondos de la colección permanente.

En abril abrirá 'Tantos mundos en este', de Marina Núñez, un proyecto de poesía visual y reflexión ética sobre la influencia del ser humano en la sostenibilidad de los ecosistemas, comisariado por Isabel Durán. En junio se presentará 'Mirar para ver lo ausente', en colaboración con el Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, con textos inéditos de poetas regionales y nacionales. El MEIAC completará su programación con un proyecto de la artista portuguesa Sandra Baia y, en octubre, otra muestra de expresión iberoamericana.

Sala Europa y Santa Clara

La Sala Europa de Badajoz acogerá del 22 de enero a junio Todo es común, una exposición colectiva comisariada por Adonay Bermúdez que aborda el paisaje agrícola desde una perspectiva ecológica, cultural y económica, con la participación de artistas nacionales e internacionales como Cristina García Rodero, Regina José Galindo, Marcelo Expósito o Agnès Varda.

En Mérida, la Sala Santa Clara presentará entre finales de marzo y junio 'Arkeología de la moda', de Carmen Palop, un proyecto multidisciplinar que utiliza el arte textil para analizar la industria de la moda desde enfoques ambientales y antropológicos. Cerrará el calendario el Palacio Toledo-Moctezuma de Cáceres, que ofrecerá desde finales de octubre hasta febrero de 2027 'Distillation of yellow', de Isabel Flores y Virginia Rivas, una propuesta que investiga la transformación del espacio expositivo a través del color y el ornamento.