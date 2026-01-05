Extremadura se prepara para un lunes invernal con bajada notable de temperaturas y aviso por nieve

Extremadura afronta este lunes, 5 de enero, una jornada plenamente invernal, con cielos nubosos, descenso acusado de las temperaturas y la posibilidad de nieve en cotas relativamente bajas, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la primera mitad del día, la región extremeña registra cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas, más probables en el este y más intensas en la zona de Gredos. A medida que avance el día el frío ganará protagonismo.

Cota de nieve

La Aemet advierte de la presencia de heladas débiles dispersas, con algunos episodios moderados, más generalizados en el norte montañoso. Uno de los datos más destacados es la bajada de la cota de nieve, situada inicialmente en los 900 metros y descendiendo hasta los 500, lo que ha incrementado la atención en las comarcas de mayor altitud.

Las temperaturas experimentan un descenso de moderado a notable. En la provincia de Badajoz, los termómetros se mueven entre los 3 y los 10 grados, mientras que en la de Cáceres oscilan entre 1 y 7 grados, con sensaciones térmicas más bajas por el viento.

Precisamente, el viento soplará del nordeste y del norte, de flojos a moderados, con probabilidad de rachas muy fuertes en el norte de Extremadura, lo que reforzará la sensación de frío y ha mantenido la vigilancia meteorológica durante toda la jornada.