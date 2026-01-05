Extremadura, una de las regiones más seguras para los pequeños negocios

Extremadura es, junto con La Rioja, Canarias, Aragón y Castilla y León, una de las comunidades autónomas más seguras para los pequeños negocios. Estas cinco son las regiones que contabilizan un menor volumen de intrusiones en estos establecimientos en relación a su volumen de población, tal y como se desprende del último observatorio de Securitas Direct sobre seguridad en los pequeños negocios. Aragón entra por primera vez en el ‘ranking’ de los territorios más seguros en este ámbito, mientras que la región extremeña y las tres restantes repiten por segundo año consecutivo.

Asimismo, la provincia de Cáceres se posiciona de nuevo en esta edición del informe como una de las más seguras de España para tener un negocio, en este caso junto con Teruel, Ciudad Real, Lugo y Córdoba.

Las conclusiones de este informe se elaboran a partir de un promedio que combina el número de saltos de alarmas reales e intrusiones por zonas atendidas por la Central Receptora de Alarma (CRA) de Securitas Direct sobre las instalaciones en negocios, con datos del Balance de Criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

Los datos obtenidos reflejan un descenso en las intrusiones registradas en toda España por primera vez en dos años. De esta forma, la CRA de Securitas Direct registró 13.497 intrusiones en pequeños negocios en 2024, un 2% menos que un año antes, ratificando el descenso publicado por el Ministerio del Interior. Con todo, permanecen por encima del anterior máximo alcanzado en 2019, que fue 13.113. En esta línea, se apunta, las estadísticas del Gobierno confirman una tendencia a la baja de los robos en negocios también en 2025.

Más preocupación

Sin embargo, según se informa desde esta compañía a través de un comunicado, pese a la remisión de los sucesos, la preocupación por la seguridad de los bares, restaurantes, tiendas, estancos y otros establecimientos crece: el 82,2% de los propietarios o gestores reconoce estar preocupado por la seguridad, nueve puntos porcentuales más que un año antes; y el 93,3% considera que, hoy en día, la seguridad de su negocio está en igual o en mayor riesgo que hace unos años.

Existe un mayor grado de preocupación entre los españoles que residen en municipios medianos (93,9%), mientras que los niveles más bajos de preocupación se encuentran en las localidades de más de 200.000 habitantes (71,4%).

Medidas de seguridad

En este contexto, el 92% de los pequeños empresarios españoles adopta medidas para aumentar la seguridad, siendo las alarmas conectadas a una central receptora la opción más utilizada para protegerse. Así, un 45,2% de ellos disponen de una alarma conectada, 7,8 puntos porcentuales más que un año antes, para, en su mayoría (93%), evitar robos e intrusiones cuando el local está abierto o cerrado y poder supervisar qué ocurre en el negocio cuando no están.

La segunda son las rejas en puertas y ventanas (35,6%). Además, aumentan los españoles que recurren a soluciones como los sistemas de expulsión por humo como Zerovision, pasando del 19,5% al 21,5%.

Por otro lado, el momento de mayor riesgo que afrontan estos establecimientos de sufrir una intrusión es el domingo por la noche, aunque en los bares, restaurantes y negocios abiertos al público, como las tiendas, los robos se producen siempre de madrugada (de una a seis de la mañana) y durante toda la semana. Respecto a las técnicas más utilizadas, los bares y tiendas sufren con mayor frecuencia intrusiones caracterizadas por robos rápidos y en los que no se sustraen objetos de mucho valor.

Las naves o talleres industriales son los más afectados por pérdidas elevadas. En este tipo de negocios, los delincuentes suelen recurrir a butrones o rotura de puertas.