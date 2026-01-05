Extremadura se suma a un ensayo internacional que busca cambiar el pronóstico del cáncer de pulmón más agresivo

El Hospital Universitario de Badajoz se ha incorporado a un ensayo clínico internacional que busca mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón microcítico en estadio extenso, una de las formas más agresivas de esta enfermedad. El estudio cuenta con la participación de centros de referencia de toda España y está promovido por la biotecnológica alemana BioNTech SE.

Para los pacientes supone la posibilidad de acceder a una innovación terapéutica que podría cambiar el pronóstico de una enfermedad especialmente compleja. El cáncer de pulmón microcítico representa alrededor del 15% de los casos de este tipo de tumor y se caracteriza por una rápida progresión y una elevada tasa de recaídas, incluso tras respuestas iniciales al tratamiento.

El ensayo compara la eficacia y la seguridad de BNT327, una inmunoterapia en investigación, frente al tratamiento estándar con atezolizumab, ambos combinados con quimioterapia (etopósido y carboplatino) como primera línea de tratamiento. El objetivo principal es determinar si esta nueva estrategia logra prolongar la supervivencia global en un tipo de tumor con opciones terapéuticas muy limitadas.

Además de la supervivencia global, el estudio evaluará parámetros como la respuesta tumoral, la supervivencia libre de progresión, la tolerabilidad y la calidad de vida de los pacientes mediante cuestionarios específicos. Si los resultados finales confirman los datos preliminares, que apuntan a tasas de respuesta superiores al 80% y a una buena tolerancia, BNT327 podría convertirse en un nuevo estándar de tratamiento para esta enfermedad, con impacto directo en la atención oncológica también en Extremadura.

Mediana inferior a 12 meses

Aunque la incorporación de la inmunoterapia en 2019 se ha traducido en ligeras mejoras en la supervivencia, la mediana sigue siendo inferior a los 12 meses. En este contexto, BNT327 plantea un enfoque distinto. Se trata de un anticuerpo biespecífico que actúa sobre PD-L1 y VEGF-A, con el objetivo de reforzar la respuesta del sistema inmune y frenar el crecimiento tumoral mediante la normalización de la vasculatura.

El ensayo está en fase III y se desarrolla en hospitales de referencia en España, según consta en el Registro Español de Estudios Clínicos (REec) de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Además del Hospital Universitario de Badajoz, han participado centros como el Gregorio Marañón (Madrid), Vall d'Hebron y Hospital del Mar (Barcelona), La Fe (Valencia), el Clínico Universitario Lozano Blesa (Zaragoza), el Álvaro Cunqueiro (Vigo), los hospitales Virgen de la Macarena y Virgen de Valme (Sevilla) y el MD Anderson Cancer Center Madrid, entre otros.