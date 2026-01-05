Fallece un hombre de 77 años en un accidente de tráfico en Llerena

Un hombre de 77 años de edad ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido este lunes en la carretera que une Llerena con Casas de Reina.

El vehículo en el que viajaba se ha salido de la vía en el kilómetro 2,5 de la Ex-200 sobre las 11.30 horas, de acuero con la información que facilita el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado servicios de emergencias, entre ellos una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, que no han podido hacer nada por su vida. También han acudido efectivos de la Guardia Civil.