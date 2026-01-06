Almendralejo
Almendralejo reparte 400.000 euros con dos décimos del 'Gordo' del Sorteo del Niño
Las administraciones de Las Uvas de la Suerte y de Alfaro reparten un décimo cada uno del primer premio con el número 6.703
Almendralejo ha vuelto a brindar con cava por la fortuna. El ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026 ha repartido 400.000 euros en la localidad, gracias a la venta de dos décimos premiados con 200.000 euros cada uno, El Gordo, con el 6.703. La suerte se ha repartido entre dos puntos muy conocidos de la ciudad: el despacho receptor nº 7.825, situado en la calle Escribano, 38, popularmente conocido como Las Uvas de la Suerte; y la Administración de Loterías nº 3, ubicada en la carretera de Santa Marta, 71, la conocida Administración de Alfaro. Cada uno de estos establecimientos vendió un décimo del número agraciado con el primer premio, dotado con 200.000 euros.
El primer premio del Sorteo del Niño ha estado muy repartido en toda España y, en el caso de Extremadura, además de Almendralejo, también ha dejado premios en Azuaga y Guadiana. Fuera de la región, el número ganador se ha vendido en provincias como Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias o Cádiz, entre otros puntos del país, confirmando el carácter viajero de este sorteo. En Almendralejo, la noticia se ha recibido con alegría y cierta naturalidad, ya que la ciudad se ha convertido en los últimos años en un habitual escenario de premios relevantes.
Javier Brito, gerente del despacho receptor Las Uvas de la Suerte, explicaba tras conocer la noticia que “hemos vendido un décimo por terminal y esperamos conocer al agraciado para que lo pueda compartir con nosotros”. Brito detalla que se trata de “un número aleatorio” y destaca que este tipo de premios “siempre nos sirve para tener un gran tráfico de clientes en estas fechas”. Aunque reconoce que es un sorteo que llega muy poco después del de Navidad, subraya que “también toca y es un pellizco importante; desde luego, es un buen regalo de Reyes”.
Con este nuevo premio, Almendralejo vuelve a situarse en el mapa de la suerte nacional. Una vez más, el cava corre por Tierra de Barros para celebrar que la fortuna ha vuelto a llamar a la puerta… y lo ha hecho por partida doble.
