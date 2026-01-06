Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las localidades más frías de Extremadura

Día de Reyes | Extremadura se enfrenta a un episodio de frío polar con heladas y temperaturas de -4,7 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de mínimas negativas, rachas fuertes de viento en el norte y una sensación térmica más baja de lo habitual para esta época del año

Carámbanos de hilo en el campo extremeño.

Carámbanos de hilo en el campo extremeño. / EP

Almudena Villar Novillo

Extremadura vive este martes, día de Reyes Magos, una jornada marcada por el frío polar, con temperaturas muy bajas, heladas y una sensación térmica en descenso. Sobre todo, se registra en las primeras y últimas horas del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Sin embargo, el cielo permanece poco nuboso en gran parte de la región, aunque con un aumento a nuboso en el norte montañoso, donde no se descartan precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales. Aun así, el verdadero protagonista de la despedida de los Reyes Magos es el frío, reforzado por la entrada de aire de origen polar que mantiene los termómetros en valores invernales.

Temperaturas mínimas

Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios o experimentan un ligero descenso, mientras que las máximas apenas sufren variaciones. Se producen heladas débiles de forma generalizada, localmente moderadas en el norte de Extremadura. Los valores oscilan entre 1 y 10 grados en Badajoz, entre -1 y 10 en Mérida, entre 1 y 8 en Cáceres y entre 1 y 9 grados en Plasencia.

El viento sopla del norte y noroeste, con rachas fuertes en las montañas del norte, lo que incrementa la sensación de frío, especialmente en zonas expuestas. A lo largo del día, el viento tiende a variable y flojo, aunque sin aliviar de forma significativa el ambiente gélido.

Por último, desde los servicios meteorológicos se recomiendan extremar la precaución ante las heladas, especialmente en carreteras secundarias y zonas rurales.

Las localidades más frías

De hecho, Extremadura ha registrado esta madrugada temperaturas gélidas. Así, en Herrera del Duque (Badajoz), los termómetros no han superado los -4,7 grados, Zafra (Badajoz) -4,6, Navalmoral (Cáceres) -4,4, Retamal de Llerena (Badajoz) -4,2 y Navalvillar de Pela (Badajoz) -3,9 grados.

Aunque ninguna población extremeña ha superado a otras españolas como Sierra Nevada con -17,3 o Molina de Aragón (Guadalajara) con -14.

