Extremadura intensifica el control de la sanidad ganadera frente a las epidemias

La Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura (UEx) han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de investigaciones epidemiológicas sobre tuberculosis, brucelosis y otras enfermedades animales de declaración obligatoria que amenazan a la cabaña ganadera extremeña durante el periodo 2026-2028.

El acuerdo, publicado el pasado 20 de diciembre en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y vigente hasta el 31 de octubre de 2028, establece un marco de cooperación entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y el departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la UEx para la realización de análisis epidemiológicos y pruebas de diagnóstico laboratoriales.

Según recoge el convenio, el Ejecutivo autonómico aportará un total de 300.000 euros, distribuidos en tres anualidades de 100.000 euros entre 2026 y 2028, mientras que la UEx contribuirá con medios materiales, equipamiento técnico, personal especializado y asesoramiento científico. Contempla mecanismos de seguimiento y control conjunto por parte de la Consejería y la Universidad, así como la posible difusión de los resultados en foros científicos y sectoriales.

El objetivo del acuerdo es ampliar el conocimiento sobre la situación epidemiológica de la tuberculosis y la brucelosis animales en Extremadura, así como investigar otros procesos transmisibles de declaración obligatoria que afecten o puedan afectar a la ganadería y a la fauna silvestre de la región como la lengua azul o la enfermedad hemorrágica epizoótica. También persigue establecer diagnósticos asertivos y diferenciales sobre muestras animales sospechosos de padecer enfermedades de declaración obligatoria,

Entre las actuaciones previstas se incluye el análisis de datos epidemiológicos facilitados por el Servicio de Sanidad Animal, la realización de diagnósticos microbiológicos y moleculares, la identificación y tipificación de patógenos, así como la elaboración de memorias técnicas anuales con los resultados y conclusiones de la investigación, que serán expuestos de manera periódica en reuniones.

Tuberculosis

Extremadura es una de las grandes despensas ganaderas de España, por lo que se convierte también en un territorio especialmente vulnerable frente a las enfermedades animales. La tuberculosis bovina es una enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente al ganado bovino, aunque también puede presentarse en otros animales domésticos y silvestres (cabras, ciervos, jabalíes) y, en casos excepcionales, en personas.

El pasado mes de marzo, el director general de Agricultura y Ganadería, José Manuel Benítez, informó de que el incremento de la tuberculosis bovina en la región, en los años 2023 y en 2024, se debió a la sequía. Según indicó en una comisión en la Asamblea, la Junta de Extremadura achacaba la subida de la prevalencia a la "transmisión indirecta" de la enfermedad en los puntos de agua.

Lengua azul

La lengua azul es una enfermedad vírica que se transmite por picadura de mosquito y afecta al ganado rumiante, como ovejas, cabras y vacas. Sus síntomas son graves, con mortandad de animales y afectación de la producción. La vacunación es primordial para proteger al ganado, por ello desde la Junta se suministra la vacuna de manera gratuita. Desde la reaparición del virus en septiembre de 2024, se han declarado un millar de explotaciones afectadas y se han perdido más de 4.300 ovejas.

Gripe aviar

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa vírica que afecta principalmente a las aves, tanto domésticas como silvestres, y que en determinadas circunstancias puede transmitirse a otros animales. En la región se detectaron en 2025 ocho focos en especies silvestres, pero ninguno en explotaciones de aves de corral. El Ministerio de Agricultura decretó en noviembre el confinamiento de todas las aves de corral de cría al aire libre en España, de manera preventiva ante el riesgo de que pueda aumentar la propagación.

Peste porcina

El pasado 26 de noviembre, los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Cataluña notificaron la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus que produce la Peste Porcina Africana, en el municipio de Cerdanyola del Valles (Barcelona), lo que suponía la primera detección de un foco en el país desde 1995. Extremadura es un referente en la cría del cerdo ibérico en extensivo, por lo que esta enfermedad supone un gran riesgo para el sector. Si bien, hasta la fecha no se ha detectado ningún foco.

Ántrax

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación notificó el pasado 29 de octubre, en una granja de la provincia de Cáceres, el sexto foco de carbunco bacteridiano (ántrax) notificado este 2025 en España, todos ellos en Extremadura. Cabe destacar que el ántrax es una enfermedad infecciosa grave que afecta principalmente a animales herbívoros (bovino, ovino, caprino, equino), aunque también puede transmitirse a las personas, por lo que es una zoonosis.