El extremeño David Gibello brilla, una vez más, en los 'Influencer Awards Spain' y lidera la categoría de Gastronomía

La sexta edición de los Influencer Awards Spain vuelve a poner el foco en la autenticidad frente a la tiranía de los likes; de hecho, estos premios son los únicos en los que el público nomina y vota directamente a sus creadores de contenido favoritos. En este contexto, el gran protagonista de la categoría de Gastronomía es el cocinero extremeño David Gibello, y colaborador de el Periódico Extremadura, que ha impuesto como el más votado por los seguidores.

Natural de Navalmoral de la Mata

Natural de Navalmoral de la Mata, Gibello se alza con este reconocimiento por segunda vez, consolidando además un hito poco habitual: es la sexta edición consecutiva en la que resulta finalista. Su éxito se apoya en "una propuesta cercana, basada en recetas accesibles y en una forma de comunicar que conecta con el público más allá de las tendencias virales", subrayan desde la organización de los Influencer Awards Spain.

David Gibello con otros influencer en la alfombra roja de los premios. / Cedida

A su perfil culinario se suma un marcado compromiso social. A lo largo de los últimos años, Gibello colabora con iniciativas solidarias junto a la asociación TEA Talavera, Apto Navalmoral y en un partido benéfico destinado a la recogida de alimentos para Cáritas. Esta vertiente solidaria consolida al extremeño entre los favoritos por sus seguidores.

Competencia: José Andrés, Emilio García Ortigosa y Santiago Mohedano

En la categoría de Gastronomía, David Gibello competirá con referentes como el chef José Andrés, el maestro cortador de jamón Emilio García Ortigosa, el experto en quesos Santiago Mohedano y el canal Cocitubers. La edición reúne, además, a creadores destacados de otros ámbitos como Laura Escanes, Ibai Llanos, Plex, Ana Morgade, Laura Madrueño o Martita de Graná, entre muchos otros.

Tras una edición anterior celebrada en el Hotel Canopy de Madrid y presentada por Eva Isanta y Josefina Grosso, "los Influencer Awards Spain continúan afianzándose como un referente nacional que premia no solo la popularidad, sino la influencia real y el respaldo sostenido del público, un terreno en el que David Gibello se ha convertido ya en un nombre imprescindible".

La gala de entrega de premios se celebrará en febrero, aunque todavía no se ha concretado el día ni el lugar.

David Gibello

David Gibello Pintado es un reconocido cocinero y creador de contenido gastronómico extremeño, nacido en Navalmoral de la Mata, pero afincado en Talavera de la Reina (Toledo). Es el fundador de La cocina de Gibello, un proyecto que comenzó como un blog en 2012 y ha evolucionado hasta convertirse en un referente de la cocina tradicional con toques modernos en redes sociales, donde suma cerca de 700.000 seguidores.

En su haber cuenta con numerosos reconocimientos internacionales como ser el único español en recibir el Facebook Gather Award World (2021 y 2022) por su capacidad de comunicar la gastronomía de forma natural en plataformas digitales. Además, ha sido finalista por cuatro años de los Influencer Awards Spain (incluyendo la edición de 2024 y nominado para 2025) en la categoría de Gastronomía.