El Gordo de El Niño deja 1,2 millones en Extremadura con seis décimos premiados, uno de ellos "defectuoso"

La suerte ha sonreído este día de Reyes a Extremadura con 1.200.000 euros. Ha sido el número 6.703 el agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño 2026, dotado con dos millones de euros por serie, lo que equivale a 200.000 euros por décimo. Y aunque ha estado muy repartido en todo el país, parte del golpe de fortuna se ha quedado en la región con seis décimos premiados. Las localidades afortunadas han sido las pacenses de Almendralejo, Azuaga y Guadiana.

Los propietarios de la administración de Lotería de Almendralejo con el número premiado. / Rodrigo Morán

En este último municipio se ha concentrado el grueso del primer premio, con tres décimos consignados en el despacho receptor número 7.025, localizado en la Ronda Sur, 13. La noticia ha llegado con sabor agridulce y anécdota incluida. María Antonia Risco, propietaria de la administración de lotería, ha explicado a este diario que ella es una de las agraciadas, aunque su décimo, en principio, "estaba defectuoso".

Todo empezó cuando una clienta que reside en Toledo (y que ha resultado ser una de las premiadas) acudió al establecimiento para comprar el boleto. No pidió un número concreto, sino que decidió que fuera aleatorio, sacado por máquina. Entonces Risco decidió imprimir otro para ella, pero la máquina "se quedó atascada y apareció el QR partido". Trató de anularlo: "Llamé a delegación y me dijeron que tenía que llamar a Madrid, pero no me lo anularon, así que me lo quedé yo".

Un décimo defectuoso en Guadiana

Esta mañana, al conocerse el número premiado, ha llegado también la incertidumbre, que finalmente se ha solucionado con la mejor de las noticias: el décimo es válido. "Lo guardé por guardarlo, porque lo iba a tirar. Menos mal que no lo tiré", ha celebrado.

Su marido y también regente de la administración, Raúl Díaz, ha añadido que están "supercontentos" y que aunque el dinero no les va a "cambiar la vida porque tampoco es tanto, sí que supone un alivio y una alegría muy grande. Sobre todo por ella, que se lo merece, le pone muchísima ilusión en lo que hace", ha expresado.

En esta administración, heredada de los padres de Díaz, nunca había tocado el 'Gordo', ni de la Lotería de Navidad ni del Niño. Risco estaba convencida de que era "gafe": "Me decían que no daba suerte a nadie y ahora mira", ha subrayado. Ahora, el matrimonio quiere "vivir la vida, viajar y conocer mundo".

"Si perdemos los 20 euros, perdemos las dos"

Pero la anécdota no queda ahí. Remedios Gallardo, otra de las agraciadas con los 200.000 euros, asegura que lo compró realmente por María Antonia. Ella fue la última. "Yo llegué y los vi muy cabreados. Me dijeron que el décimo no valía así que yo también lo compré", explica. "Si perdemos los 20 euros, lo perdemos las dos", añade, riendo.

No es para menos, porque con 200.000 euros, Remedios quiere hacer muchas cosas. "Yo no sabía lo que era que te tocara tanto dinero", apunta, aunque piensa que la vida "seguirá igual". "Seguir trabajando, lógicamente, tapar cosas, darle un dinero a mis hijos que también se lo merecen y ya está".

En Almendralejo

En Almendralejo el 'Gordo' ha repartido 400.000 euros, gracias a la venta de dos décimos en puntos muy conocidos en la ciudad: el despacho receptor número 7.825, situado en la calle Escribano, 38, popularmente conocido como Las Uvas de la Suerte; y la Administración de Loterías número 3, ubicada en la carretera de Santa Marta, 71, la conocida Administración de Alfaro.

Javier Brito, gerente del despacho receptor Las Uvas de la Suerte, ha explicado tras conocer la noticia que ha vendido un décimo por terminal y que espera "conocer al agraciado para que lo pueda compartir con nosotros". Brito detalla que se trata de un número aleatorio y destaca que este tipo de premios "siempre sirven para tener un gran tráfico de clientes en estas fechas". Aunque reconoce que es un sorteo que llega muy poco después del de Navidad, subraya que "también toca y es un pellizco importante; desde luego, es un buen regalo de Reyes".

En el caso de la Administración de Alfaro, se trata de la segunda ocasión en la que este punto de venta reparte el 'Gordo' de El Niño. Fue en 2024 cuando vendió varios décimos del primer premio del sorteo, según ha señalado Manuela Alfaro, una vendedora, a Europa Press.

Alfaro ha añadido que la administración ya repartió décimos de un quinto premio del sorteo de Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre. "Esto es una lluvia de premios", ha exclamado.

La ilusión llega a Azuaga con un décimo premiado

En el caso de Azuaga, se ha vendido un décimo del número premiado en la Administración número 1, situada en la calle Muñoz Crespo, 3, conocida como La Milagrosa. María del Mar Jiménez, trabajadora del establecimiento, ha recibido la noticia con gran emoción. "Estamos muy felices porque es muy difícil que ocurra. Para los que trabajamos es un sentimiento que no se puede describir".

Jiménez ha indicado que cree que se trata de un único cliente, aunque desde el punto de venta aún deben confirmar la información. Tampoco sabe si el décimo se ha vendido por máquina o por ventanilla.

Ha señalado que la noticia se ha difundido rápidamente en el municipio. "Esto es un pueblo y ya están viniendo todos a felicitarnos, tanto personalmente como a través de nuestras redes sociales".

Segundo y tercer premio

Además de en Extremadura, el número 6.703 ha sido vendido en numerosas provincias como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en distintas localidades del país, entre ellas Paiporta (Valencia), una de las más afectadas por la dana de octubre de 2024.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), ha correspondido al número 45.875, que ha sido vendido en localidades como O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid, sin dejar premios en Extremadura.

El tercer premio, con 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo), ha recaído en el número 32.615, que se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial Alcampo de Granada.