Del centro de la ciudad al centro comercial: así arrancan las rebajas en Extremadura con una tarjeta que "empieza a temblar"

Pasada la Navidad y entregados los regalos de los Reyes Magos, las rebajas de invierno ponen el broche al ciclo comercial iniciado en el Black Friday y se superponen, un año más, a la cuesta de enero. El primer día de descuentos en tiendas físicas ha llevado a muchos extremeños a recorrer escaparates en busca de ofertas o de prendas que habían dejado "en favoritos" durante la temporada, en un contexto en el que el gasto previsto por persona alcanza máximos históricos y con una apuesta cada vez más pronunciada por parte de los consumidores por comparar precios, combinar canales de compra y aprovechar promociones durante todo el año, especialmente en el entorno online.

En el centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres, las bolsas llenas han vuelto a inundar los pasillos desde primera hora. Ni el frío ni el mal tiempo frenan a los primeros compradores en uno de los principales polos comerciales de la ciudad. Entre ellos están Verónica Gutiérrez y su amiga Lorena Casero, que han recorrido varias tiendas sin una lista cerrada de compras.

Gutiérrez cuenta que ha encontrado precios más bajos de lo esperado para un primer día de rebajas, algo que le ha permitido sumar nuevas prendas al armario. "Yo tengo el problema del tema de la talla. Suelen encontrarse más tallas medianas o pequeñas y, a veces, cuesta encontrar cosas". Ha acudido al centro comercial sin una idea concreta y ha ido "echando un vistazo" en los establecimientos, aunque no ha localizado lo que había visto previamente, así que tendrá que darse otra vuelta, esta vez digital.

A su lado, Lorena Casero, que además trabaja como dependienta en una tienda del propio centro comercial, ha reconocido que tampoco llevaba nada en mente, pero que finalmente ha acabado comprando. "Es complicado venir buscando algo concreto y encontrarlo. Al final vienes y coges lo que te gusta".

Aumento del gasto previsto

Este año, Extremadura se sitúa como la segunda comunidad que menos prevé gastar en el periodo de rebajas, con un presupuesto medio de 91,45 euros por persona, según Banqmi. Esta cifra supone un aumento del gasto previsto del 4,97% respecto al año anterior, cuando el comparador financiero lo situó en 87,12 euros. Todo ello se enmarca en un contexto de consumo descrito como "más prudente y selectivo", marcado por la subida generalizada de precios y por un cambio progresivo en la forma de buscar descuentos.

Estas amigas han coincidido en que, aunque no se han marcado un presupuesto fijo, sí han tenido claro que hay que poner un límite porque "la tarjeta ya empieza a temblar un poco", bromean, aunque han admitido que no siempre es fácil cumplirlo.

Desde Plasencia ha llegado hasta el Ruta de la Plata Ana Gallego, que ha aprovechado la mañana para "dar una vuelta" en familia. Cargada de bolsas, cuenta que han combinado compras entre su ciudad y Cáceres. "Nos gusta venir porque hay otro tipo de tiendas, diferentes. Ayer compramos algunas cosas allí y hoy hemos venido a por otras aquí".

Menor afluencia

Gallego se ha mostrado sorprendida por el ambiente, ya que esperaba mayor afluencia por las devoluciones de Reyes. "Pensábamos que iba a haber muchísima gente, pero se puede comprar bien y estar tranquilo". Ha asegurado aunque se encuentre con multitudes, prefiere la tienda física frente a internet para poder probarse la ropa y comprobar su calidad.

"Así veo cómo me sienta. Por internet me resulta más complicado. Normalmente vengo solo la primera semana de rebajas porque luego se agotan las tallas y los modelos". Y pese a que tampoco ha fijado un presupuesto concreto, señala que cada año acaba gastando una cantidad similar, descartando también que las rebajas fomenten compras impulsivas. "La gente está muy mentalizada, sabe lo que quiere y lo que se quiere gastar".

Las rebajas en las tiendas a pie de calle

En el centro de la ciudad, el ambiente también ha sido constante, pero menor. A la salida de una tienda de la calle Pintores, Sonia Flores relata que, aunque suele comprar más en centros comerciales, ha aprovechado su vuelta del mercado para "bichear" en las tiendas a pie de calle. "A mí me gustan mucho las compras, así que luego me acercaré a Eroski, por ahora he entrado a ver lo que había este primer día y hay algunos descuentos. Aunque el día no acompaña mucho, he salido igual".

Flores, como Gallego, suele concentrar sus compras en la primera semana y tampoco sale con una idea definida. "Si algo me gusta, me lo compro. Si está rebajado, mejor, y si no lo está, también puede ser que me lo lleve".

Más adelante, en la zona de Cánovas, está Eloísa Perlado, que se define como "catovi, catovi" y que representa este miércoles al perfil más planificado del consumidor. Ha salido con una idea: encontrar una blusa y un jersey. Cuenta que compra tanto en el centro como en el centro comercial, en función de dónde encuentre su talla. Detalla que suele descartar el comercio online. "La ropa me la quiero probar y me la quiero ver". En su caso, el presupuesto sí ha estado definido. "No he mirado otras prendas porque no las necesito. En rebajas solo compro lo que me hace falta. Me he puesto un máximo de unos 100 euros, no más. La vida no da para otra cosa".