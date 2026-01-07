Extremadura se congela: los termómetros bajan hasta los -5,2 grados

Extremadura ha pasado una noche gélida. Esta madrugada varios municipios extremeños registraron temperaturas bajo cero, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La mínima más baja se ha alcanzado en Herrera del Duque, donde los termómetros han descendido hasta los −5,2 grados, a las 4.40 horas, convirtiéndose en el punto más frío de Extremadura. Muy cerca se ha quedado Peraleda del Zaucejo, con −4,9 grados (a las 7.10 horas), seguida de Retamal de Llerena, donde se han vivido −4,7 grados, a las 6.20 horas.

También el norte de Extremadura ha notado con intensidad esta ola invernal. En Piornal, uno de los municipios habituales en los rankings de frío, la temperatura ha bajado hasta los −4,3 grados, a las 3.40 de esta madrugada; mientras que en Navalmoral de la Mata se han alcanzado los −4,2 grados, a las 5.20.

Estas cifras reflejan una madrugada marcada por heladas intensas, especialmente en zonas rurales y de interior, dentro de un episodio de frío que ha dejado estampas plenamente invernales y ha obligado a extremar la precaución en carreteras y primeras horas del día.

Los motivos de la bajada de temperaturas La bajada tan acusada de las temperaturas en Extremadura se ha debido a la combinación de varios factores meteorológicos propios de un episodio invernal intenso: Entrada de aire frío de origen polar: Una masa de aire muy fría procedente del norte ha alcanzado la Península, provocando un descenso generalizado de las temperaturas, especialmente durante la noche y la madrugada. Cielos despejados o poco nubosos por la noche: La ausencia de nubosidad ha favorecido una fuerte pérdida de calor del suelo por radiación, lo que hace que las temperaturas caigan con rapidez al anochecer, dando lugar a heladas intensas. Viento en calma en zonas interiores: En muchas localidades, sobre todo del interior y zonas de valle, el viento ha sido muy débil o inexistente durante la noche, lo que ha permitido que el aire frío se acumule a ras de suelo. Efecto de la orografía y las zonas rurales: Municipios situados en valles, altiplanos o áreas de montaña (como Piornal o Herrera del Duque) suelen registrar las mínimas más bajas, ya que el aire frío tiende a descender y estancarse en estas zonas. Época del año: Enero concentra las noches más largas y frías del año, lo que amplifica estos descensos térmicos cuando se dan las condiciones adecuadas.

Previsión meteorológica para hoy

Por otro lado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en Extremadura cielo poco nuboso aumentando a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles dispersas.

A pesar del frío, la cota de nieve sube de los 800 o 1.000 metros de los días pasados a 1.400 y se anuncian heladas débiles.

Temperaturas mínimas siguen sin cambios y máximas sin cambios o en ligero descenso. Marcarán entre 0 y 9 grados en Badajoz, 0 y 8 en Mérida, 1 y 7 en Cáceres, y 1 y 8 en Plasencia.

El viento sopla variable y flojo.