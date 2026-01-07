La historia del extremeño que llegó a La Meca a caballo: un viaje de ocho meses y 7.250 kilómetros

¿Se puede llegar a La Meca a caballo? El extremeño Rafael Hernández, natural de Guareña, lo ha hecho junto a otros dos jinetes con apenas 1.500 euros cada uno, un coche de asistencia y tiendas de campaña. Ocho meses de viaje. Una historia de obstáculos, promesas, incertidumbre en las fronteras y frío. Así es como Hernández llegó al lugar más sagrado del Islam.

Estaba preparando las oposiciones de profesor agregado de Bachillerato y decidió leer otros libros fuera del temario para ampliar su formación, hasta que acabó con la Biblia católica entre las manos. Empezó a tomar notas y a subrayarla; por curiosidad, compró también un ejemplar con la traducción del Corán. Quedó sorprendido porque muchos de los contenidos que estudiaba en Geografía se encontraban en él, como el origen de las montañas, la descripción del universo o la creación de la Tierra. Los dichos del profeta Mahoma le parecieron lógicos y percibió que sus valores concordaban con los de la religión musulmana. En aquella época había pocas plazas y le parecía imposible aprobar, así que se hizo dos promesas: si lo conseguía, se haría musulmán y llegaría a La Meca a caballo.

El viaje: 12 países cargados de hospitalidad

En 1989 obtuvo la plaza en Aracena (Huelva) y desde entonces acude a una mezquita situada en una localidad cercana, Almonaster la Real. Allí conoció a españoles conversos al Islam. Hace un año logró cumplir su segunda promesa. Partió del pueblo andaluz el 13 de octubre de 2024, un mes después de jubilarse como docente, con otros dos jinetes y un coche de asistencia. Llevaban 1.500 euros cada uno, que solo les dieron para llegar a Zaragoza.

La gente que se encontraban en el camino les fue ayudando hasta su llegada a Arabia Saudí, en un recorrido de 12 países: "Hemos recorrido unos 7.250 kilómetros, es un hito porque nadie en época contemporánea, al menos en el siglo XXI, ha hecho un viaje a caballo de esa longitud", cuenta Hernández.

Así ha sido el viaje de un extremeño a La Meca a caballo / Hajj on Horesback

La aventura no fue sencilla. Atravesaron la cordillera de los Alpes durante cinco días porque, aunque los coches cruzan por túneles, en caballo no era posible. "Subimos por senderos estrechos, con acantilados a nuestro lado, caídas de más de 500 metros. Fue muy difícil y muy peligroso. Los pasamos en diciembre, así que nos nevó, hacía frío, había hielo… Muy complicado".

Los obstáculos en el camino

Otra dificultad ocurrió en Bosnia y Herzegovina. Cabalgaron con -15 grados hasta que, en Turquía, quedaron atrapados por la nieve y no conseguían avanzar. Después, el viaje dependía del permiso para cruzar la frontera. "Entrar en Arabia Saudí desde Jordania a caballo estaba terminantemente prohibido por ley. Pero recibimos una carta de un hermano de Mohamed bin Salmán diciendo que nos invitaban a entrar. Cuando llegamos a la frontera, el jefe de policía nos recibió con ramos de flores. De hecho, en Jordania la policía llamó a los antidisturbios porque había miles de personas para recibirnos; cortaron la autovía. Fue Increíble", detalla el extremeño.

No fue el único lugar donde su llegada tuvo una gran acogida. En Sarajevo les atendió su alcalde, igual que en Novi Pazar, Diyarbakir, Ankara o Estambul, junto a otras autoridades como ministros y emires.

Durante el trayecto durmieron en tiendas de campaña hasta llegar a Eslovenia. En España recorrían una media de 40 kilómetros al día y no tenían decididos los lugares en los que pararían, simplemente localizaban un sitio adecuado, enviaban la ubicación al coche de asistencia y acampaban. Atravesaron el país en cinco semanas.

Alcancar, al fin, La Meca

"En Italia hacía ya muchísimo frío y nos alojamos en centros hípicos. En general nos ayudaron muchísimo", relata Hernández. Cuando pasaban por Francia, les llamó un influencer saudí y les pidió grabar su experiencia. "Nos preguntó con qué nos podía ayudar a cambio y le pedí una caravana. Vino desde Arabia Saudí con una de 12 metros. Hemos llegado a dormir 14 personas dentro. A partir de ahí dormimos ahí durante unos cuatro meses, casi exactamente la mitad del camino".

Y por fin Hernández cumplió su promesa: llegó a La Meca. Allí, cuenta, les recibieron más de dos millones de peregrinos. "Fue apoteósico. Cuando llegamos, el New York Times nos dedicó una página completa que se titulaba Dos millones de peregrinos han llegado este año a La Meca; solo tres, a caballo desde España", recuerda.