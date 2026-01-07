Publicadas las ayudas extremeñas para la formación avanzada en comercio exterior

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles, 7 de enero, la convocatoria oficial de ayudas para participar en el programa de formación avanzada destinado a técnicos de comercio exterior Formacoex Plus, en sus líneas Formacoex Plus Extremadura y Formacoex Plus Exterior para el ejercicio 2026.

El objetivo de este programa es ofrecer formación práctica a personal técnico en comercio exterior, proporcionándoles herramientas y experiencias que les permitan desempeñar funciones cualificadas en ventas y operativa internacional, facilitando así su inserción en el mercado laboral, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La convocatoria contempla dos líneas de ayuda, una primera denominada Formacoex Plus Extremadura, orientada a la realización de prácticas en empresas ubicadas en Extremadura; y una segunda llamada Formacoex Plus Exterior, que permite desarrollar la formación práctica en empresas, instituciones u organismos de Extremadura situados fuera de España.

Requisitos y plazos: del 8 al 28 de enero

Los solicitantes han de ser miembros de la Unión Europea, poseer título universitario o de Formación Profesional de Grado Superior, haber superado el Curso de Formación en Comercio Exterior (Formacoex Teórico) o contar con certificación de formación en comercio exterior de al menos 150 horas, además de estar desempleado e inscrito en el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), entre otros requisitos.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria, es decir del 8 al 28 de este mes de enero.

El proceso de selección se basa en la edad de los solicitantes y en pruebas que evalúan conocimientos de inglés, comercio exterior, marketing internacional y tejido empresarial, así como un idioma opcional. Las pruebas incluyen ejercicios escritos y orales, y existe una baremación detallada con requisitos mínimos de puntuación.

Las solicitudes deben presentarse en los impresos normalizados disponibles online, acompañadas de la documentación. La presentación puede hacerse en las sedes de Extremadura Avante, en oficinas de Correos o por correo certificado.

Estas ayudas se encuentran enmarcadas en el programa FSE+ Extremadura 2021-2027, con la cofinanciación del 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con el objetivo específico de "mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los demandantes de empleo, y en particular de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil, de los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, y de las personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social".